Independent: служба здравоохранения Великобритании лишила женщин монополии на менопаузу

Редакторы онлайн-справочника Национальной службы здравоохранения Соединённого Королевства (NHS) убрали из материалов о менопаузе все упоминания слова «женщина», сообщает The Independent. По данным газеты, в NHS такое решение объяснили стремлением обеспечить инклюзивность.

Официальный сайт Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) отредактировал страницу, посвящённую менопаузе, удалив из текста слово «женщина» во всех формах, заметили журналисты The Independent.

Как пишет газета, ранее на странице говорилось: «Менопауза начинается, когда у женщины прекращаются месячные, и она больше не может забеременеть естественным путём». «Менопауза — нормальное явление, сопутствующее процессу старения, которое обычно происходит в возрасте между 45 и 55 годами, когда у женщины падает уровень эстрогенов, — также упоминалось в старой версии текста. — В Великобритании менопауза у женщин наступает в среднем в 51 год». Исправленный вариант текста выглядит так: «Менопауза начинается, когда у вас прекращаются месячные из-за снижения уровня определённых гормонов. Обычно это происходит в возрасте между 45 и 55 годами».

Комментируя правки в беседе с корреспондентом The Independent, фициальный представитель цифровой службы NHS пояснил: «Сайт Национальной службы здравоохранения предназначен для того, чтобы информировать всех. Мы постоянно анализируем страницы, добиваясь, чтобы в текстах выдерживался инклюзивный и уважительный тон, и читающие их люди получали ту информацию, которая им действительно нужна».

По данным The Independent, NHS действительно редактирует свой онлайн-справочник не впервые: ранее в этом месяце слово «женщина» было удалено из размещённых на сайте материалов о раке яичников. Это решение, впрочем, раскритиковал министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид — как напоминает издание, чиновник заявил, что биологический пол человека имеет огромное значение для того, чтобы врачи могли назначить ему правильное лечение, поэтому несмотря на то, что подобные формулировки в последнее время вызывают у некоторых крайне острую реакцию, менять их не стоит.