Independent: служба здравоохранения Великобритании лишила женщин монополии на менопаузу

Редакторы онлайн-справочника Национальной службы здравоохранения Соединённого Королевства (NHS) убрали из материалов о менопаузе все упоминания слова «женщина», сообщает The Independent. По данным газеты, в NHS такое решение объяснили стремлением обеспечить инклюзивность.
Официальный сайт Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) отредактировал страницу, посвящённую менопаузе, удалив из текста слово «женщина» во всех формах, заметили журналисты The Independent.
Как пишет газета, ранее на странице говорилось: «Менопауза начинается, когда у женщины прекращаются месячные, и она больше не может забеременеть естественным путём». «Менопауза — нормальное явление, сопутствующее процессу старения, которое обычно происходит в возрасте между 45 и 55 годами, когда у женщины падает уровень эстрогенов, — также упоминалось в старой версии текста. — В Великобритании менопауза у женщин наступает в среднем в 51 год». Исправленный вариант текста выглядит так: «Менопауза начинается, когда у вас прекращаются месячные из-за снижения уровня определённых гормонов. Обычно это происходит в возрасте между 45 и 55 годами».
Комментируя правки в беседе с корреспондентом The Independent, фициальный представитель цифровой службы NHS пояснил: «Сайт Национальной службы здравоохранения предназначен для того, чтобы информировать всех. Мы постоянно анализируем страницы, добиваясь, чтобы в текстах выдерживался инклюзивный и уважительный тон, и читающие их люди получали ту информацию, которая им действительно нужна».
По данным The Independent, NHS действительно редактирует свой онлайн-справочник не впервые: ранее в этом месяце слово «женщина» было удалено из размещённых на сайте материалов о раке яичников. Это решение, впрочем, раскритиковал министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид — как напоминает издание, чиновник заявил, что биологический пол человека имеет огромное значение для того, чтобы врачи могли назначить ему правильное лечение, поэтому несмотря на то, что подобные формулировки в последнее время вызывают у некоторых крайне острую реакцию, менять их не стоит.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внёс в парламент предложение об отправке военнослужащих республики в качестве миротворцев в ЦАР, Конго, Мали и Ливан. Парламент на совместном заседании палат это предложение поддержал.
Украинский военный эксперт полковник запаса Олег Жданов выразил мнение , что европейские страны оставили Литву один на один разрешать с Россией спорную ситуацию по ограничению транзита товаров в Калининградскую область.
Генеральный контролёр США Джин Додаро считает, что «угроза национальной безопасности» со стороны России, Китая и ряда других стран продолжает нарастать. Об этом он заявил во время выступления в сенате по поводу бюджета для американской Счётной палаты на 2023 финансовый год. С позицией Додаро ознакомился RT.
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить не облагаемую налогом сумму материальной помощи, которую работодатели могут оказать своим сотрудникам. Копия письма на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко есть в распоряжении RT.
В Германии создали некоммерческую организацию по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR). В НКО будут оказывать юридическую помощь русскоязычным жителям, которые столкнулись с несправедливостью из-за их национальности.
Согласно данным опроса, каждый третий считающий себя очень счастливым живёт в Санкт-Петербурге. Граждане, также оценившие свой уровень счастья на пять баллов, проживают в Москве и Владивостоке (28% и 23% соответственно).
В Соединённых Штатах Омеро Заморано, водителю фуры, в которой погибли 53 мигранта, и его сообщнику Кристиану Мартинесу может грозить смертная казнь. Ещё двоих фигурантов уголовного дела ждёт до десяти лет тюрьмы.
Президент Эквадора Гильермо Лассо повторно ввёл режим ЧП на территории страны из-за протестов населения, связанных с ростом цен на бензин и продовольствие. Из-за демонстраций в стране остановлена работа топливного сектора.
Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила о том, что страна не пытается намеренно мешать России в транспортировке грузов на остров, это решение продиктовано антироссийскими санкциями Запада. Она считает, что договор о Шпицбергене этим не нарушается.
Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна встать на сторону московского «Локомотива» в связи с приостановкой выплат «Аталанты» по трансферу российского полузащитника Алексея Миранчука.
Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Киев. Во время встречи Видодо заявил, что планирует визит в Москву и может передать послание Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину.