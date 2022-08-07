Dagens Nyheter Оригинал

«Сперва уменьшилась упаковка, затем выросли цены» — Dagens Nyheter рассказала о коварной «шринкфляции»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В последнее время многие товары стали уменьшаться в объёме, пишет шведская Dagens Nyheter. Внезапно пакеты с мороженым стали меньше, в упаковке, в которой раньше было 12 печенек, вдруг стало 10, а пакет из-под чипсов кажется более пустым, когда вы его открываете. Этому явлению даже придумали термин «шринкфляция», и, как правило, оно используется производителями, чтобы замаскировать рост цен, отмечает автор статьи.
«Сперва уменьшилась упаковка, затем выросли цены» — Dagens Nyheter рассказала о коварной «шринкфляции»
AP
Из-за инфляции предприятия несут большие издержки и перекладывают их на потребителей. Чтобы не поднимать цены и не злить покупателей, многие производители уменьшают упаковку. Таким образом потребители получают меньше, но по той же цене. Такое явление называется «шринкфляцией», пишет Dagens Nyheter.
 
Сам термин «шринкфляция» был придуман экономистом и бывшим советником американского президента Джорджа Буша — младшего Филиппой Мальмгрен, которая считает, что шринкфляцию следует рассматривать как признак надвигающегося резкого усиления инфляции. По крайней мере так было в 1970-х годах. «Сперва уменьшилась упаковка, затем выросли цены», — цитирует экономиста автор.
 
Яркой иллюстрацией шринкфляции может послужить шоколад: поскольку цены на какао начали расти, многие упаковки постепенно становились меньше. Однако с начала года произошёл резкий скачок инфляции, и, пропорционально ему, упаковку тоже пришлось значительно уменьшить. Так, например, в Великобритании популярный молочный шоколад Daily Milk уменьшился в размерах на 10% всего за пару месяцев. Компания Mars уменьшила вес батончика Twix с 23 до 20 граммов, а на пасху британские покупатели пришли в ярость, когда обнаружили, что традиционные шоколадные яйца Cadbury внезапно стали продаваться в упаковках по пять штук, а не по шесть, сообщает Dagens Nyheter.
 
Кофе также считается классическим примером шринкфляции. В последние годы стандартная полукилограммовая упаковка кофе уменьшилась до 450 или даже 425 г, при этом цены остались прежними. Совершенно рациональный потребитель должен реагировать на уменьшение упаковки точно так же, как и на повышение цены. Однако многие исследования показали, что потребители гораздо менее чувствительны к уменьшению объёма товара, чем к его удорожанию, сообщает Dagens Nyheter.
 
Проблема шринкфляции заключается в том, что она может заставить нас недооценивать, насколько дороже будет жить, отмечает автор материала. «Одни и те же товары внезапно заканчиваются быстрее, а это означает, что домохозяйства часто покупают больше. В то же время цена продукта не выросла и поэтому не отражается в обычной статистике инфляции», — пишет Dagens Nyheter.
 
«Порой шринкфляцию можно буквально увидеть своими глазами прямо на своей тарелке при походе в ресторан. Повара искусно украшают блюда соусом, чтобы порции выглядели больше. Предприятия общественного питания готовы на всё для того, чтобы не повышать цену», — сообщает Dagens Nyheter.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Dagens Nyheter Швеция Европа
теги
Великобритания инфляция торговля цена
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров