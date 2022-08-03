Daily Mail: американцы зачастили в дешёвые магазины и живут от зарплаты до зарплаты

Из-за инфляции и роста стоимости продуктов питания американцы всё чаще стали покупать еду в магазинах единой цены. Как пишет Daily Mail, 61% американцев признаются, что теперь им приходится жить от зарплаты до зарплаты, а такие крупные сетевые магазины, как Walmart, предупреждают, что в ближайшее время цены снижаться не будут.

Американцы всё чаще покупают еду в магазинах единой цены, поскольку инфляция привела к росту стоимости продуктов питания на 12,2%. Как пишет Daily Mail, с октября 2021 года по июнь 2022 года продажи продуктов питания в магазинах сниженных цен выросли на 71%, а продажи тех же самых товаров в обычных магазинах снизились за тот же период времени на 5%.

Согласно докладу, подготовленному компанией LendingClub, 61% американцев признаются, что теперь им приходится жить от зарплаты до зарплаты, а такие крупные сетевые магазины, как Walmart, предупреждают, что в ближайшее время цены снижаться не будут.

Хотя в некоторых магазинах единой цены представлена свежая продукция, большинство из них торгует исключительно консервами и полуфабрикатами с высоким содержанием соли и сахара, что грозит американцам проблемами со здоровьем — в дополнение к финансовым трудностям.

Данные тенденции в области торговли продовольственными товарами служат одним из проявлений тех проблем, которые одолевают американскую экономику последние несколько месяцев. В минувший четверг были опубликованы данные, согласно которым объёмы экономического оборота снижаются уже второй квартал подряд.

Эксперты называют самые разные причины происходящего, от склонности президента Байдена к бездумному расходованию бюджетных средств и проблем в цепочках поставок до конфликта на Украине и антироссийских санкций, которые негативно сказываются на мировых рынках продовольствия и энергоносителей.