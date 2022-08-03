Daily Mail: американцы зачастили в дешёвые магазины и живут от зарплаты до зарплаты
Американцы всё чаще покупают еду в магазинах единой цены, поскольку инфляция привела к росту стоимости продуктов питания на 12,2%. Как пишет Daily Mail, с октября 2021 года по июнь 2022 года продажи продуктов питания в магазинах сниженных цен выросли на 71%, а продажи тех же самых товаров в обычных магазинах снизились за тот же период времени на 5%.
Согласно докладу, подготовленному компанией LendingClub, 61% американцев признаются, что теперь им приходится жить от зарплаты до зарплаты, а такие крупные сетевые магазины, как Walmart, предупреждают, что в ближайшее время цены снижаться не будут.
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