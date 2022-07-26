Der Spiegel: немцы настроились на длительный экономический кризис

Согласно результатам исследования, проведённого по заказу Der Spiegel, уже сейчас жители Германии ощущают резкий скачок цен и настроились на то, что экономическая ситуация надолго останется сложной. 71% опрошенных ожидают, что положение в стране в следующие пять лет продолжит ухудшаться, и только 11% верят, что со временем ситуация выправится.

В конце марта министр экономики Роберт Хабек рассказал об инфляции в Германии, которая впервые за несколько десятилетий превысила отметку в семь процентов. Хабек не скрывал, что санкции негативно отразятся на благосостоянии немцев. «Мы станем беднее, — заявил Хабек, — и обществу придётся с этим смириться». Как пишет Der Spiegel, немцы это заявление услышали. Уже сейчас они ощущают резкий скачок цен и настроились на то, что экономическое положение надолго останется сложным, о чём свидетельствует экономический мониторинг журнала, который проводит для него Институт изучения общественного мнения Civey, регулярно опрашивая население страны.

Нынешнее экономическое положение 58% опрошенных оценивают как самое плохое с того момента, как в мае 2017 году институт начал соответствующие опросы. Даже во время первого шока от коронавируса весной 2020 года людей, считающих так, было на 10% меньше. Только четверть опрошенных считают актуальное положение хорошим.

Примечательно, что ещё прошлой осенью люди в Германии оценивали обстановку как преимущественно хорошую. Затем угрожающая волна пандемии, а также уже тогда сильно повысившиеся цены на энергию отрицательно сказались на настроениях. В конце февраля доли позитивных и негативных оценок практически сравнялись. Но после событий на Украине резко повысились цены не только на энергию, но и на продукты питания. Показатель инфляции с марта превышает 7%.

Связанное с этим понижение покупательской способности немцы уже почувствовали. Этим летом значительно большее число людей оценило своё собственное положение хуже, чем когда бы то ни было с того момента, когда Der Spiegel начал свой экономический мониторинг в 2019 году. Даже во время кризиса с коронавирусом всегда было больше опрошенных, считавших, что их тогдашняя ситуация по сравнению с предыдущими пятью годами улучшилась, чем тех, кто констатировал ухудшение. Сейчас ситуация поменялась на противоположную: только 25% указали, что их личное положение стало лучше, чем пять лет назад, 36% оценили его как ухудшившееся.

Помимо этого немцы настроились на долговременный кризис. 71% опрошенных ожидает, что экономический уровень страны в следующие пять лет продолжит снижаться, только 11% верят, что со временем положение выправится. Так пессимистично участники опросов никогда не были настроены с начала экономического мониторинга. По сравнению с максимальными показателями осени 2019 года есть важное отличие: тогда подавляющее большинство немцев оценивали актуальное положение как хорошее и ожидали улучшения, сегодня же они уже исходное положение считают плохим.

Однако, несмотря на явно пессимистичный взгляд на будущее экономическое развитие, опрошенные лишь изредка говорят о боязни потерять рабочее место. Этот страх находится приблизительно на том же низком уровне, что и перед пандемией, хотя Хабек предупреждает о значительных трудностях, которые может вызвать прекращение поставок газа Россией. Это можно объяснить ещё и тем, что в данный момент в повседневной жизни наблюдается скорее нехватка рабочей силы, например, в системе общественного питания, в аэропортах или в области бытовых услуг.