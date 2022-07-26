Fox News: студенты назвали Трампа самым популярным кандидатом на пост президента от республиканцев

Опрос, проведённый на студенческой конференции Turning Point во Флориде, показал, что бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди кандидатов на президентских выборах от Республиканской партии, передаёт Fox News. При этом нынешнего американского лидера Джо Байдена опрошенные сочли одним из самых слабых оппонентов от демократов любому кандидату от республиканцев на выборах в 2024 году.

Бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди всех возможных претендентов в кандидаты в президенты на выборах 2024 года от Республиканской партии, сообщает Fox News со ссылкой на опрос, проведённый на студенческой конференции Turning Point во Флориде.

В ходе конференции представителей различных молодёжных организаций со всей страны спросили, кого бы они предпочли видеть кандидатом в президенты от республиканцев. 78,7% респондентов ответили, что проголосовали бы за Трампа.



Опрос также показал, что бывший глава Белого дома лидирует с большим отрывом. 19% заявили, что проголосовали бы за губернатора Флориды Рона ДеСантиса, 1% — за губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм, 0,5% — за бывшего госсекретаря Майка Помпео, 0,3% — за сенатора Теда Круза, 0,3% — за бывшего посла Никки Хейли и 0,3% — за бывшего вице-президента Майка Пенса.

Как отмечает телеканал, Трамп выступил на Turning Point в субботу вечером, намекнув на желание баллотироваться в 2024 году. Его речь последовала за выступлением в пятницу вечером ДеСантиса, который считается основным соперником Трампа из всех потенциальных претендентов на выдвижение кандидатом в президенты.

«Если бы я остался дома, если бы я объявил, что не собираюсь баллотироваться, преследование Дональда Трампа немедленно прекратилось бы. Но это то, что они хотят, чтобы я сделал. И знаете что? На это нет никаких шансов», — отметил Трамп в своей речи.

В заключение выступления Трамп заявил, что, учитывая президентство нынешнего лидера Джо Байдена, его прежний предвыборный лозунг «Сохраним Америку великой» устарел. «Мы снова сделаем Америку великой» — так, по словам Трампа, будет гласить его новый лозунг.

В ходе опроса респондентов также спросили, кто на выборах будет наиболее опасным для кандидата-республиканца соперником. По мнению опрошенных, сложнее всего кандидату от Республиканской партии будет победить губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, так сказали 30,3%. 13,6% назвали бывшую первую леди Мишель Обаму, а 10,5% — бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

При этом самым опасным соперником для республиканца вице-президента США Камалу Харрис считают 7,9%, а Байдена — всего 4,4% участников опроса.

Участников конференции также спросили, что они считают более важным: «строительство стены на южной границе» или «отправку 56 миллиардов долларов на Украину». 98% опрошенных заявили, что строительство стены для защиты южной границы США «важнее», сообщает Fox News.