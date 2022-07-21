CNBC: рейтинг одобрения деятельности Байдена упал до нового минимума
Согласно этому опросу, только 31% взрослых американцев заявили, что одобряют то, как нынешний глава Белого дома справляется со своей работой, в то время как 60% заявили об обратном.
Рейтинги одобрения Байдена среди зарегистрированных избирателей также достигли рекордно низкого уровня: только 33% американских избирателей заявили, что им нравится его работа, а 59% её не одобрили.
Эти данные появились на следующий день после того, как опрос Reuters/Ipsos показал, что рейтинг общественного одобрения американского лидера упал до 36%, то есть также опустился до рекордно низкого уровня в рамках исследования, проводимого этими организациями.
В опросе Квиннипэкского университета самые низкие оценки за свою работу Байден получил в сфере экономики, поскольку только 28% респондентов одобрили его работу в этой области. Этот результат перекликается с другими данными опроса, которые показали, что, по мнению 34% американцев, инфляция — это самая насущная проблема, стоящая сегодня перед Соединёнными Штатами.
Как напоминает CNBC, годовая инфляция в июне выросла до 9,1%, что стало самым быстрым темпом её роста за более чем 40 лет.
Американские респонденты также дали неодобрительную оценку тому, как Байден работает над проблемой насилия с применением огнестрельного оружия, действует во внешней политике и решает конфликт на Украине.
Единственный незначительный проблеск зафиксирован в вопросе борьбы с пандемией COVID-19: 50% респондентов одобрили работу главы государства, а 43% высказали противоположную точку зрения.
Согласно опросу Квиннипэкского университета, ещё хуже для Байдена дела обстоят, когда речь заходит о его намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году.
«Колоссальные» 71% респондентов заявили, что не хотели бы, чтобы Байден выдвигал свою кандидатуру на второй срок, и только 24% опрошенных заявили, что хотят переизбрания нынешнего главы Белого дома.
И даже большинство демократов — 54% — заявили, что не хотели бы, чтобы Байден участвовал в следующих президентских выборах.
Это контрастирует с поддержкой его предшественника, Дональда Трампа, среди республиканцев. В общей сложности 69% республиканцев заявили, что хотели бы, чтобы Трамп в 2024 году баллотировался на второй срок, а 27% не поддержали эту идею. Однако среди всех американцев 60% заявили, что не хотят видеть Трампа кандидатом от Республиканской партии на следующих президентских выборах, сообщает CNBC.
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