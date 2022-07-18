Times: американцы считают, что Байден слишком стар для должности президента

Опросы показывают, что американцы считают, что президент США Джо Байден слишком стар, для того чтобы бороться с целом рядом проблем, с которыми столкнулась страна, передаёт The Times. Даже среди сторонников Демократической партии большинство выступают против того, чтобы Байден баллотировался на второй срок.

11 лет назад железнодорожная станция Amtrak в Уилмингтоне была переименована в станцию имени Джозефа Байдена в честь самого известного пассажира города. Будучи сенатором от штата Делавэр, он получил прозвище Джо Амтрак из-за того, что ежедневно тратил на поездки в Вашингтон и обратно по три часа, чтобы с работы вернуться домой и побыть с семьёй. Считается, что он воспользовался станцией около 7 тыс. раз.

На прошлой неделе на части станции начали ремонт, после того как, по словам одного из сотрудников, она приобрела «немного усталый вид». Как отмечает The Times, про самого президента США говорят так же. Список проблем, с которыми сталкивается Байден на своём посту, растёт с каждым днём: начиная с самой высокой инфляции за последние 40 лет, заканчивая провалом пакета мер по изменению климата и критики его поездки в Саудовскую Аравию. Члены Республиканской партии «открыто насмехаются над ним», а в Демократической партии зреет раскол.

При это всё чаще можно слышать критику в адрес возраста президента и сомнения в том, что в свои 79 лет Байден ещё способен занимать одну из самых ответственных должностей в мире.

«У него всё ужасно. У нас высокая инфляция, открытые границы, абсурдные цены на бензин, а он стар, верно? Он определённо слаб. Он работает уже 50 лет и не собирается меняться. Я не думаю, что это самый большой фактор, но учитывая всё, что идёт не так, это не помогает», — заявил Гэри Торнтон, с которым издание побеседовало в пятницу, когда он ехал тем же маршрутом из Вашингтона в Уилмингтон, которым Байден ездил так много раз.

Проведённый недавно опрос Центра американских политических исследований Гарварда показал, что 64% американцев считают, что Байден уже слишком стар, чтобы быть президентом.

Опрос, проведённый на прошлой неделе компанией YouGov, показал, что только 18% жителей США хотят, чтобы он снова баллотировался в 2024 году. Однако даже эта цифра вызвала недоумение у Торнтона. «Вы когда-нибудь встречали кого-нибудь из этих 18 процентов? Потому что я не встречал», — приводит издание слова американцев.

А проведённый на прошлой неделе опрос для издания The New York Times показал, что 64% сторонников демократов предпочли бы, чтобы на следующих выборах партию возглавил другой кандидат.

Хотя те, кто критикует Байдена, настаивают на выдвижении в 2024 году другого кандидата, его сторонники утверждают, что улучшение ситуации в экономике приведёт к росту рейтинга его одобрения.

«Байден, возможно, не идеальный кандидат, но проблема демократов в том, что у них нет вероятного второго варианта. На данный момент это только претенденты с 2020 года», — предупреждает бывший американский дипломат, работавший в администрации Барака Обамы Бретт Бруен. По его мнению, провал Демократической партии на выборах в конгресс США в ноябре послужит толчком для того, чтобы сказать Байдену: «Спасибо, что был переходным периодом от Дональда Трампа, но пора уходить».

«Я уверена, что он делает всё возможное, но это очень тяжёлая работа. Я думаю, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, должен решать кто-то моложе, кто-то, у кого, возможно, больше энергии», — считает ещё один пассажир на той самой станции Мария Сильвер.

Команда Байдена настаивает на том, что он будет вновь баллотироваться через два года и что он готовится отработать полный второй срок. Однако когда закончится следующий президентский срок, Байдену будет 86 лет, что сделает его самым пожилым человеком, когда-либо занимавшим пост президента.

Действующий президент уже работает в более медленном темпе, чем его предшественники. В частности, стало меньше пресс-конференций — с момента вступления в должность он провёл их всего 16, что вдвое меньше, чем у Трампа, Обамы и Джорджа Буша — младшего на том же этапе пребывания у власти. Кроме того, сотрудники Белого дома серьёзно относятся к угрозе заражения президента коронавирусом. Все сотрудники проходят тестирование раз в неделю, а те, кто встречается с президентом, должны пройти тестирование утром в день встречи.

Как пишет The Times, многие считали, что шансы Байдена на кресло в Овальном кабинете упущены, когда он решил не выдвигать свою кандидатуру в 2016 году, через год после смерти своего сына Бо. Однако его упорство обеспечило ему победу в борьбе на выборах в 2020 году и его «нельзя недооценивать». Но борьбу с возрастом невозможно выигрывать всегда, а опросы показывают, что американцы чувствуют, что их президент в этой борьбе начинает уступать.