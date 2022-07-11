Daily Mail: Трамп уверен — победа Байдена на выборах 2020 года была «математически невозможна»

По мнению Дональда Трампа, победа Байдена на президентских выборах 2020 года была «математически невозможна», сообщает Daily Mail со ссылкой на новый документальный сериал, посвящённый последним месяцам пребывания семьи экс-президента США в Белом доме. В этом сериале бывший американский лидер также говорит, что та президентская гонка научила его быть очень недоверчивым.
Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что победа Джо Байдена на президентских выборах 2020 года была «математически невозможна», сообщает Daily Mail со ссылкой на новый документальный фильм канала Discovery+.
«Математически невозможно, чтобы он выиграл эти выборы», — говорит Трамп в этом трёхсерийном сериале.
Этот сериал, как отмечает издание, рассказывает о бывшем американском лидере и членах его семьи во время их противоречивых последних месяцев в Белом доме.
«Думаю, с выборами 2020 года я понял, что нужно быть очень недоверчивым», — говорит Трамп в третьем эпизоде.
В фильме также показано, как бывший президент ещё за несколько недель до выборов намекает на то, что президентская гонка будет несправедливой. Это, как пишет издание, «ложное утверждение» он затем неоднократно повторял в течение нескольких месяцев.
Британский режиссёр Алекс Холдер в ходе создания своей документальной ленты смог получить уникальный личный доступ не только к семье Трампа, но и к бывшему вице-президенту США Майку Пенсу. Холдер взял интервью как у последнего, так и у трёх старших детей Трампа.
Украинский кризис не затрагивает национальные интересы США, поэтому Вашингтону следует заниматься решением собственных проблем. Об этом в статье для издания The National Interest заявил президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер.
Новые поставки военной помощи из Нидерландов станут неприятным сюрпризом для России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Согласно внесённому в Верховную раду законопроекту о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши на Украине, поляки смогут легально жить и работать на Украине на протяжении 18 месяцев. Об этом сообщили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ на указ президента России Владимира Путина о расширении упрощённого порядка получения гражданства для всех украинцев призвал Запад предоставить Киеву более тяжёлое вооружение.
Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), её обращение уже направлено странам-членам. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
Сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ в сотрудничестве с зарубежными коллегами провели исследование, которое показало, что в России один из наиболее высоких коэффициентов врачей в Европе и мире — 58,4 на 10 тыс. человек.
В странах Европейского союза остаётся около 3,7 млн украинских беженцев, более 3 млн человек уже вернулись на Украину. Об этом заявила в ходе пресс-конференции еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину о ходе реализации проекта «Социальная газификация», в рамках которого до конца года газ бесплатно подведут к границам 115 тыс. домовладений.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что Иран будет принят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в этом году, а на саммите в Самарканде подпишут меморандум об обязательствах страны как члена организации.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение президента Владимира Путина распространить упрощённый порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.
В одном из клубов Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) сообщили, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сформирует решение по апелляциям российских клубов на отстранение от участия в международных турнирах.
Французская парфюмерно-косметическая сеть Sephora (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) продаст 88 магазинов под брендом Ile de Beauté в России местному гендиректору, сообщает AFP со ссылкой на заявление.
В Московской области за время действия закона о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование врачам самых востребованных специальностей участки получили более 750 медицинских работников.