Компетентных нет: Fox Business объяснил экономические провалы администрации Байдена

С тех пор как Джо Байден поселился в Белом доме, уровень жизни американцев только снижается, отмечает Fox Business. По мнению телеведущей Даген Макдауэлл, рекордная инфляция и надвигающаяся рецессия — результат «безумия» демократов. Тем временем американская пресса начинает обращать внимание на тот факт, что назначенцы Байдена ничего не смыслят в экономике, зато отвечают требованиям расового и гендерного многообразия.

И снова здравствуйте! Согласно опросам, американцы ясно дают понять, что не доверили бы президенту Байдену свои деньги. Как выяснил Pew Research, 56 процентов американцев заявляют, что политика Джо Байдена сделала экономическую ситуацию хуже. На самом деле, это политика не Байдена, а Демократической партии.



Но мы узнали, что среднестатистическая американская пара уже потеряла 6800 долларов из своей годовой заработной платы при этом президенте. Серьёзная цифра, Даген! 6800 долларов потеряно из-за инфляции, из-за политики демократов!



ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ, ведущая Fox Business: Верно. Уровень жизни американцев снижается с тех пор, как Джо Байден пришёл к власти. Я видела эти цифры только вчера, когда (вице-президент США. — ИноТВ) Камала Харрис имела наглость заявить с трибуны: «Когда Байден и я вступили в должность, наша страна имела дело с худшим экономическим кризисом за многие десятилетия». На самом деле, всё наоборот. Кризис был создан безумием левых и их политикой, раскрутившей эту инфляцию и приведшей, опять-таки, к снижению реальной заработной платы.



Когда они пришли к власти, в конце 2020 года, в экономике США был 4,5-процентный рост! А инфляция в декабре 2020 года составляла 1,4 процента! Теперь мы имеем самую высокую инфляцию за 40 лет и экономику, которая движется к рецессии.



Да. Да, это так. Марк?



МАРК ТЕППЕР, президент Strategic Wealth Partners: В продолжение того, что говорила Даген. Инфляция разъедает качество жизни всех американцев до единого, будь то люди с высокими доходами или с низкими. Богатые, бедные, средний класс. И я согласен: политика Байдена стопроцентно вредит экономике, поддерживает инфляцию. Мы имеем то, что имеем, из-за некомпетентного руководства и постоянных грубых ошибок в его политике.



И я думаю, два главных виновника — это, во-первых, массовое выписывание чеков для стимулирования экономики, мы все об этом знаем, и во-вторых, вся эта климатическая повестка дня и все их действия в этом направлении. Начиная с закрытия трубопровода Keystone XL. И так далее.



Проблема с этой администрацией заключается в том, что мы имеем кучку людей, невежественных во всех без исключения вопросах! Но особенно в вопросах экономики и инфляции. И эти тупицы по-прежнему говорят про «Отстроим заново лучше прежнего»* и про то, что, если раздавать людям больше денег, это излечит инфляцию! Они не знают абсолютно ничего о механизмах экономики и сохранения инфляции.



Да. Интересно, что именно об этой говорится в сегодняшней колонке Миранды Дивайн в New York Post. Она пишет: «Это тоже неслучайно, потому что Байден намеренно назначал людей, отвечающих внешним критериям (расового и гендерного. — ИноТВ) «многообразия», вообще не заботясь о том, достаточно ли они квалифицированы, чтобы управлять 6-триллионной экономикой». Так что вы попали в точку, Марк! Вот кто сейчас у руля! Даген?



ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ: Добавлю, что похожая статья была вчера на редакционной странице Wall Street Journal. О том же самом. О том, что у людей в администрации нет никакого опыта в частном бизнесе.



Да.



МАРК ТЕППЕР: Да.



ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ: Начиная с Байдена и Камалы Харрис и до самых низших должностей.



Да. И знаете, кто написал об этом первым? Лиз Пик! Пару недель назад она написала всё об администрации в своей колонке в The Hill. По сути, она сказала, что не надо винить одного Джо Байдена, его кабинет министров просто неспособен разобраться с нашей нынешней ситуацией!



Дата выхода в эфир 14 июля 2022 года.



* Название инфраструктурного плана Джо Байдена (прим. ИноТВ).



