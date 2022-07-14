CNBC: «панацеи нет» — радикальных шагов по борьбе с инфляцией от Байдена можно не ждать

Хотя в администрации президента США Джо Байдена по-прежнему подчёркивают, что борьба с ростом цен в стране является для неё одной из приоритетных задач, чиновники Белого дома признаются, что «панацеи», которая позволит быстро решить проблему, не существует, передаёт CNBC. Как сообщает корреспондент канала, команда Байдена рассматривает отдельные меры, которые могут позволить снизить цены на бензин, однако ничего радикального она предпринимать почти наверняка не станет, поскольку нефть стала дешеветь сама собой.

Президент Байден продолжает настойчиво заявлять о том, что проблема инфляции является для него приоритетной задачей: в сегодняшнем официальном заявлении президент сообщил, что сделает всё возможное, дабы добиться снижения цен на газ.

Сегодня Байден в рамках своей первой с момента вступления в должность поездки на Ближний Восток прибыл в Израиль, а затем — отправится в Саудовскую Аравию, где он и сосредоточится на том, чтобы добиться поставок дополнительных объёмов нефти.

А с нами на связи — старший корреспондент CNBC в Белом доме Кейла Таулши. Кейла, а какие ещё шаги предлагает президент для того, чтобы снизить растущие цены?

КЕЙЛА ТАУЛШИ, старший корреспондент CNBC в Белом доме: Шеп, в Белом доме уже давно говорят о том, что в рамках борьбы с инфляцией рассматриваются все возможные средства. Между тем, как поведал мне высокопоставленный сотрудник президентской администрации, панацеи на этом направлении нет. А поскольку не за горами промежуточные выборы, задачей номер один для администрации вот уже некоторое время остаётся работа с демократами в Конгрессе, чтобы те успели в последний момент договориться о принятии ряда особых мер — включая введение ограничения уровня цен на медикаменты, а также налоговых вычетов для налогоплательщиков, переходящих на возобновляемые источники энергии.

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Президент Джо Байден и я постоянно боремся за то, чтобы семьи трудящихся могли добиться процветания и его сохранить. И поэтому мы по-прежнему призываем Конгресс принять законы, которые позволят снизить цены на рецептурные препараты, медицинское обслуживание в целом и прочие товары и услуги первой необходимости, дабы удовлетворить потребности американских семей.

КЕЙЛА ТАУЛШИ: Однако в стане демократов есть и недовольные этой инициативой, для принятия которой понадобится перевес в пятьдесят голосов. Один из них — сенатор от Западной Вирджинии Джо Мэнчин, который считает, что такой план может всё только усугубить. «Какие бы планы в плане трат ни вынашивали некоторые конгрессмены, любой, кто заедет в продуктовый магазин или на заправку, понимает, что подливать масла в этот инфляционный огонь нельзя», — заявил он.

В прошлом месяце представители министерства энергетики провели встречу с руководителями нефтяных компаний, обсудив как раз цены на топливо — и компании тогда ообратились к президентской администрации с просьбой сделать им законодательные послабления, дабы получить возможность перевозить бензин в порты Восточного Побережья США на иностранных кораблях. Впрочем, Белый дом с тех пор успел заявить, что подобное исключено. Представители бизнеса также попросили дать им возможность продавать «зимние» топливные смеси летом — и, как утверждают мои источники, на такой шаг Белый дом пойти готов. Вместе с тем, на радикальные шаги администрация вряд ли пойдёт, поскольку цена на нефть на фоне распространяющихся на рынке опасений по поводу возможной рецессии начала падать сама собой.

Как рассказали мне несколько высокопоставленных чиновников, есть надежда на то, что благодаря росту добычи в США, «распечатыванию» стратегического нефтяного резерва, а также странам Персидского залива, которые могут согласиться нарастить добычу к осени, цены на бензин продолжат падать, Шеп.

Будем надеяться, что так и окажется. Но чего президент надеется добиться в Израиле перед поездкой в Саудовскую Аравию?

КЕЙЛА ТАУЛШИ: Заявленные цели президента в общих чертах заключаются в том, чтобы поспособствовать укреплению стабильности на Ближнем Востоке, вновь подтвердить тесные связи между США и Израилем, поддержать урегулирование конфликта с Палестиной на основе формулы «два государства для двух народов», а также не дать Ирану получить ядерное оружие. Разумеется, спровоцированные боевыми действиями на Украине глобальные экономические трудности все эти начинания несколько подвинули — и сегодня вечером в интервью израильским СМИ президент Байден признал, что конфликт в стране, возможно, будет продолжаться ещё не один год. На завтрашней пресс-конференции президенту придётся ответить на другие вопросы.

С нами была Кейла Таулши.

Дата выхода в эфир 14 июля 2022 года.