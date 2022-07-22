Daily Mail: растущая склонность к насилию толкает США к новой гражданской войне

Новое исследование Калифорнийского университета подтвердило увеличивающийся раскол американского общества. Согласно опросу, почти половина жителей считает, что в ближайшие годы страну ждёт внутренний вооружённый конфликт. При этом каждый пятый признаётся, что готов использовать силу ради продвижения своих политических идей, сообщает Daily Mail.

Половина американцев ожидает вторую гражданскую войну в ближайшие годы. При этом почти каждый пятый говорит, что однажды может пустить в ход оружие, чтобы добиться политических целей, пишет Daily Mail со ссылкой на новое исследование, которое раскрывает «углубляющийся раскол» внутри США.

Учёные Калифорнийского университета в Дэвисе провели опрос среди 8620 жителей в разных уголках страны. Они выявили тревожные уровни «отчуждения», «недоверие» к демократическим институтам и растущую склонность к насилию.

Более двух третей респондентов заявили, что видят «серьёзную угрозу американской демократии». В то же время 50,1% согласились с утверждением, что «в ближайшие несколько лет в США начнётся гражданская война».

Более 40% заявили, что наличие «сильного лидера» важнее демократии. Они также согласились с «расистским убеждением», что в Соединённых Штатах идёт целенаправленное замещение белого местного населения на темнокожих иммигрантов.

Исследователи также обнаружили увеличивающееся стремление решать политические разногласия силой. Почти 20% заявили, что, вероятно, применят оружие, если ситуация в стране в ближайшие годы обострится, а 4% предположили, что «застрелят кого-нибудь».

Эксперт Калифорнийского университета в области общественного здравоохранения Гарен Уинтемьют, который руководил исследованием, сказал, что его выводы оказались «довольно мрачными» и «превзошли самые худшие ожидания». Тем не менее, на взгляд эксперта, существует «основание для надежды», поскольку большинство респондентов «полностью отвергли политическое насилие».

Доклад вышел после массовых расстрелов, в том числе майского убийства десяти афроамериканцев в продуктовом магазине в Буффало. Предположительно, преступление совершил белый мужчина, написавший статью в поддержку ультраправой теории «великого замещения». Другими ключевыми моментами «культурных войн» в США стали штурм Капитолия и частые столкновения полиции с активистами Black Lives Matter.

Согласно недавнему аналогичному исследованию Tulchin Research и Южного юридического центра по борьбе с бедностью, 44% американцев считают, что США движутся к новой гражданской войне. Опрос YouGov на прошлой неделе выявил растущие призывы к разделу страны.

Треть поклонников Дональда Трампа, проживающих в республиканских штатах, заявили, что им было бы «лучше», если бы их регион откололся и стал независимой страной. Впрочем, 29% сторонников экс-президента заявили, что в результате отделения они окажутся «в худшем положении», обращает внимание издание.

Гражданская война в США, начавшаяся с решения южных штатов выйти из федерации, продолжалась с 1861-го по 1865 год. В результате этого конфликта погибли свыше 600 тыс. солдат, напоминает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

la_reina: Правительство хочет, чтобы люди разделились и боролись между собой, вместо того чтобы понять, что речь идёт о противостоянии 1 процента с 99 процентами.

Art of the Deal: Ещё одни сфальсифицированные демократами выборы станут той каплей, из-за которой лопнет терпение республиканцев.

Livermore Valley: Гражданскую войну спровоцируют демократы, потому что в ноябре их ждёт позорное поражение. Они разрушают Америку и снижают уровень жизни для всех, кроме богатой элиты.

GGent: Американцы сыты по горло правительством, которое их не представляет. Разве можно их за это винить?

GregtheHunter: Однако режим даже не думает о смене курса. Кажется, они этого (гражданской войны. — ИноТВ) хотят.