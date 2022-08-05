NBC News: из-за роста инфляции в США рядовые американцы залезают в кредитные долги

В этом году в США наблюдается рекордный рост задолженности по кредитным картам, сообщает NBC News. Она подскочила на 13%. И это самый большой показатель за последние 20 лет. Из-за инфляции американцы не в силах погасить долги и потому открывают новые счета и берут на себя новые долговые обязательства.

Перед Кейлин Томас и еë мужем, живущими в штате Колорадо, стоит важная задача: им нужно сократить затраты и погасить остаток от 15 тысяч долларов задолженности по кредитной карте, которая накопилась у них после свадьбы.

КЕЙЛИН ТОМАС, должник: Мы хотим, чтобы у нас была возможность купить дом, пока что у нас его нет, а нам уже за 30. Это непросто, но так вышло, поскольку мы решили пользоваться кредитной картой, думая, что сможем легко погасить задолженность.

Пока инфляция продолжает стремительно расти, согласно новым данным, многие американцы пользуются кредитками. Задолженность по кредитным картам за год подскочила на 13 процентов — это самый большой показатель за последние 20 лет. Также американцы открыли порядка 233 миллионов новых банковских счетов — больше, чем когда-либо после 2008 года. Хотя остатки на балансовых счетах по-прежнему остаются ниже допандемийных показателей, процентные ставки, которые в настоящее время составляют в среднем 17,4 процента, вскоре могут взлететь до рекордно высокого уровня. Тем временем Федеральная резервная система США продолжает повышать ставки с целью борьбы с инфляцией. Если у вас имеется крупная задолженность по кредитной карте, финансовые эксперты советуют как можно скорее погасить её.

ТЕД РОССМАН, старший аналитик компании Bankrate: Эта ставка, вероятно, в 3, 4 или 5 раз выше, чем вы платите по ипотеке или автокредиту. Так что вам определëнно стоит погасить задолженность по кредитной карте.

Переведите остатки на карты с начальной ставкой 0 процентов, возможно, стоит обратиться за помощью к финансовым консультантам, работающим на некоммерческой основе. Тем временем в Белом доме сегодня отмечают некоторое снижение инфляции, при этом цены на бензин сейчас составляют в среднем 4,16 доллара за галлон (1,2 доллара за литр. — ИноТВ). Это на 85 центов ниже рекордной цены, установленной в июне.

ТОМ КОСТЕЛЛО, репортëр NBC News: Эксперты говорят, что цена на бензин скоро может упасть ниже 4 долларов за галлон. И хотя сегодня в ОПЕК пообещали увеличить объëмы добычи нефти, ожидается, что это не окажет серьëзного влияния на ситуацию.

Дата выхода в эфир 04 августа 2022 года.