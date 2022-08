Guardian: британские эксперты прогнозируют «астрономическую» инфляцию

Эксперты ведущего британского аналитического центра «Национальный институт экономических и социальных исследований» (NIESR) предупреждают, что в следующем году показатели инфляции в Великобритании вырастут до «астрономического» уровня, вынуждая Банк Англии скорректировать свою политику. Они также предвещают британской экономике затяжную рецессию, сообщает The Guardian.

По прогнозам ведущего британского аналитического центра, инфляция в течение следующего года взлетит до «астрономических» уровней, вынуждая Банк Англии повысить процентные ставки в более значительном размере и на более длительный срок, чем ожидалось ранее. Эксперты Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) также прогнозируют затяжную рецессию, пишет The Guardian.



По их оценкам, рецессия в британской экономике на протяжении следующего года затронет миллионы наиболее уязвимых домохозяйств, особенно в наиболее неблагополучных частях страны. NIESR также предупреждает, что непрекращающийся рост цен на газ и продукты питания приведёт к тому, что инфляция достигнет уровня 11% ещё до конца года, говорится в статье.



При этом индекс розничных цен (RPI), который используется для установления железнодорожных тарифов и погашения студенческих кредитов, как ожидается, достигнет уровня в 17,7%, сообщает The Guardian. Как пояснил заместитель директора института Стивен Миллард, рецессия будет продолжаться три квартала подряд, в результате чего объём британской экономики сократится примерно на 1% к весне следующего года.



Миллард также предупредил, что у британских домохозяйств и предприятий не будет никакой «отсрочки» в краткосрочной перспективе, когда им придётся столкнуться с «астрономической инфляцией». По его словам, если правительство, которое постоянно сталкивается с призывами вмешаться и оказать дальнейшую поддержку нуждающимся семьям, захочет с этим бороться, то потребуется повысить процентные ставки до отметки 3% или более.



NIESR также прогнозирует, что средние доходы британцев упадут на рекордные 2,5% в этом году. В результате миллионам семей придётся использовать оставшиеся у них сбережения или брать дорогие кредиты, чтобы позволить себе оплачивать основные расходы на отопление и питание этой зимой.



В своём полугодовом отчёте по итогам проверки состояния экономики ведущий британский аналитический центр предупреждает, что уже к 2024 году число британских домохозяйств, не имеющих каких-либо сбережений, удвоится и достигнет 5,3 млн. При этом сбережения жителей северо-востока страны, где многие заняты в государственном секторе, будут расходоваться на оплату повседневных счетов быстрее всего, прогнозируют эксперты.



Данный отчёт NIESR рисует гораздо более мрачную картину состояния экономики Великобритании, чем это описывало большинство предыдущих прогнозов, которые зачастую преуменьшали вероятность длительного периода рецессии, поясняется в статье. В частности, в мае этого года эксперты Банка Англии заявили, что инфляция поднимется чуть выше 10% и быстро упадёт, поскольку процентные ставки на уровне около 2% будут снижать потребительский спрос.



Согласно недавним опросам общественного мнения, осуществлённым компанией Ipsos Mori, беспокойство по поводу стремительного роста стоимости жизни в этом году стало главной проблемой для британских домохозяйств. Кроме того, эта тема была доминирующей в дебатах между двумя кандидатами, борющимися за пост лидера Консервативной партии, отмечается в статье.



Чиновники Банка Англии вынесут собственный вердикт в отношении экономических прогнозов в четверг, когда комитет Центрального банка по денежно-кредитной политике (MPC) примет итоговое решение по процентным ставкам и опубликует свой ежеквартальный обзор. Однако многие аналитики считают, что большинство членов комитета выступят за повышение базовой ставки на 0,5 процентных пункта до 1,75%, что приведёт к повышению большинства ставок по ипотечным кредитам до 3,5%, говорится в статье.



Эксперты NIESR ожидают, что Банк Англии продолжит повышать ставки до тех пор, пока они не достигнут 3%, и будет удерживать их на этом уровне дольше, чем ожидалось ранее, чтобы постараться снизить инфляцию до 3% к концу следующего года. В то время как примерно 80% ипотечных заёмщиков в Великобритании используют кредиты с фиксированной процентной ставкой, миллионам из них в течение следующего года потребуется перезаложить кредит под более высокие процентные ставки, пишет The Guardian.



Более высокие ставки по ипотечным кредитам также влияют на стоимость аренды, которая уже резко возросла за последние годы. Аналитики также предупреждают, что поскольку рост заработной платы будет происходить медленнее, чем рост инфляции, это будет означать, что к 2026 году реальные доходы британцев с учётом инфляции в среднем окажутся на 7% ниже, чем это было до пандемии.



Директор NIESR Джагжит Чадха считает, что новый премьер-министр Великобритании должен сделать приоритетным в своей экономической политике перераспределение ресурсов в пользу наиболее уязвимых в финансовом отношении домохозяйств и поддерживать общественный сектор. По его мнению, правительство должно увеличить выплаты по универсальному кредиту, а также повысить пособия на энергоресурсы с £400 до £600 для 11 млн британских домохозяйств с наиболее низкими доходами.



На это потребуется выделить средства общей суммой около £2,2 млрд. Чтобы добиться реального улучшения уровня жизни, Чадха также рекомендует правительству рассмотреть возможность удвоения финансовой поддержки Городского фонда с £4,8 млрд до £9,6 млрд и расширить полномочия Британского инфраструктурного банка, увеличив его капитал с £14 млрд до £50 млрд.