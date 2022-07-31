Times: «необходимы срочные меры, чтобы все смогли пережить зиму» — британцев ждёт стремительный рост цен на электроэнергию

На фоне усугубляющегося кризиса стоимости жизни в Великобритании многодетным семьям уже в январе следующего года придётся тратить на электроэнергию более четверти заработка, пишет The Times. При этом эксперты предупреждают, что принятых британским правительством мер по поддержке граждан недостаточно, «чтобы все смогли пережить эту зиму».

С начала следующего года многодетные семьи Великобритании будут тратить на оплату электроэнергии более четверти своего дохода, показал анализ, проведённый The Times.

С января в среднем многодетным семьям придётся ежемесячно платить за газ и электричество около £742, по сравнению с £246 в январе 2022 года. При этом каждый британец со средним годовым доходом будет тратить в следующем году около 12% от своей зарплаты на электроэнергию при среднем потреблении. А те, кто живёт в отдельном доме, а значит, тратит много электроэнергии, будут отдавать на её оплату около 17% своего дохода. Те же, кто тратит много электроэнергии, но располагает низким доходом, будут вынуждены тратить около 37% своего заработка.

Ожидается, что счета резко вырастут после изменения тарифов в октябре, а затем вновь в январе. При этом это происходит на фоне продолжающегося роста цен на продукты питания, предметы первой необходимости и бензина, а также роста ставок по ипотеке.

Как напоминает издание, предельная цена на электроэнергию ограничивает, сколько поставщики могут взимать с потребителей по стандартному тарифу. Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) устанавливает тариф каждые шесть месяцев с учётом изменений оптовых цен на газ и электроэнергию, с октября этот срок сократится до четырёх месяцев.

Предыдущий рост цен пришёлся на апрель. Тогда годовой счёт на электроэнергию увеличился на £700. Однако так как это совпало с отключением отопления на лето, рост цен британцы в полной мере ощутят не раньше октября. По данным энергетической консалтинговой компании BFY, в октябре предельная цена увеличится на £1269, то есть до £3240, а в январе возрастёт до £3850. Тогда как в январе этого года предельная цена составляла £1277.

Впрочем, британские политики пытаются найти способы защитить потребителей. Претенденты на лидерство в Консервативной партии, Риши Сунак и Лиз Трасс, пообещали снизить НДС на счета за электроэнергию или отменить налоги на «зелёную» энергию. Эти меры будут дополнять уже объявленные, такие как поддержка семей с низким доходом в размере £400 на оплату счетов за электроэнергию. Однако критики утверждают, что всего этого недостаточно для поддержки британцев на фоне кризиса стоимости жизни.

«Совершенно очевидно, что необходимы срочные меры, чтобы все смогли пережить эту зиму. Потребителей ждёт чрезвычайно трудная зима, а последние прогнозы относительно предстоящего ограничения цен на электроэнергию приносят только ещё больше плохих новостей», — предупредил эксперт портала UswitchРичард Нойдегг.

Согласно прогнозам Управления по бюджетной ответственности, доход британских семей в этом году будет падать рекордно быстрыми темпами за всю историю наблюдений, пишет The Times.