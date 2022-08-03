DM: страна на пределе — британцы уже не знают, на чём экономить в случае нового роста цен

Каждый восьмой британец, или 13% граждан, заявили, что не могут продолжать урезать свои расходы на фоне продолжающегося кризиса стоимости жизни в стране, передаёт Daily Mail со ссылкой на опрос Rebuilding Britain. При этом ожидается, что инфляция в Великобритании, которая в июне достигла 9,4%, осенью может возрасти до 12%.

Каждый восьмой британец заявил, что ему больше не в чем урезать свои расходы, если цены в Великобритании вырастут ещё больше, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, страна находится «на пределе». Ожидается, что цены на электроэнергию резко возрастут уже этой осенью. А с января следующего года счета за электроэнергию и вовсе достигнут £3850 в год, то есть возрастут в три раза по сравнению с январём 2022 года. По состоянию на июнь инфляция в Соединённом Королевстве достигла 9,4%, что является рекордом за последние 40 лет. Впрочем, эксперты опасаются, что осенью инфляция может достигнуть 12%.

В Великобритании установились вторые по величине цены на бензин в Европе. На данный момент британцы вынуждены платить около 186 пенсов за литр, что на 20 пенсов больше, чем платят французские или испанские автомобилисты.

Однако, по данным опроса Rebuilding Britain, 13% британцев больше не в состоянии урезать свои расходы, так как уже сократили почти все статьи трат. Исследование также свидетельствует, что более 25% семей, зарабатывающих менее £20 тыс. в год, беспокоятся о том, что не смогут справиться с ростом стоимости жизни.

69% британских семей заявили, что за последние несколько месяцев они были вынуждены вновь дополнительно сократить свои расходы, чтобы суметь оплачивать ипотеку и аренду жилья.

При этом всё больше британцев вынуждены жить в кредит. Согласно последним данным Банка Англии, в июне в общей сложности жители Великобритании взяли в кредит около £1,38 млрд. По словам представителя Rebuilding Britain Саймона Уильямса, британское правительство «практически ничего не сделало для поддержки водителей» на фоне стремительного роста цен на топливо, по сравнению с действиями властей других европейских стран.

«Многие семьи по всей Великобритании в настоящее время стоят перед очень сложным финансовым выбором. Некоторым из них этот выбор кажется невозможным», — приводит Daily Mail слова генерального директора инвестиционной компании Legal & General Group Найджела Уилсона. Однако, по его словам, больше всего беспокоит тот факт, что кризис усугубляет сложившееся в стране неравенство в уровне жизни.

Так, в в некоторых частях Великобритании последствия кризиса стоимости жизни ощущаются сильнее, чем в других. Исследование, проведённое компанией Уилсона, показало, что наиболее сильно кризис отразился на жителях Юго-Запада Англии и Северной Ирландии. 51% проживающих там британцев заявил, что сомневается в том, что сможет поддерживать нынешний образ жизни в течение ближайшего года. При этом наиболее стабильно себя чувствуют жители Лондона — 72% проживающих в столице уверены, что летом следующего года будут вести тот же образ жизни, что и сейчас.