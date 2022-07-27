Эксперт: проблема Франции не в грядущем дефиците газа, а в его заоблачной цене

Главная проблема, с которой в скором времени столкнётся французская энергетика, заключается не в дефиците газа, а в его стремительном подорожании, отмечает в эфире BFM TV французский экономист Филип Шальмен. Как напоминает эксперт, за последние три года цены на газ в Европе выросли примерно в десять раз, и возврата стоимости топлива к прежним значениям ждать не приходится. Таким образом, из какого бы источника Франция ни получала газ в будущем, платить за него придётся намного дороже, чем раньше, констатирует специалист.

ФИЛИП ШАЛЬМЕН, экономист и преподаватель Университета Париж-Дофин, специалист по природным материалам: В настоящее время тарифы на газ для домохозяйств находятся в ведении Комиссии по регулированию энергетики. Взятые на себя правительством обязательства были таковы, что до конца года у нас останутся прежние цены. Попросту говоря, если мы как потребители не будем платить больше, то как налогоплательщики мы заплатим. В любом случае, иллюзий быть не должно.

Просто приведу вам один пример. В среднем на газовом рынке в Европе примерно с 2010-го по 2019 год цена на газ варьировалась в пределах 5—15 евро за мегаватт в час. Сегодня она колеблется в промежутке от 100 до 300 евро на максимальном уровне. В последние дни мы имели показатели в 150 евро за мегаватт в час. То есть это примерно в десять раз больше, чем до 2019 года.

Не стоит обманываться. Мы никогда не вернёмся к такой ситуации на внутреннем рынке. Таким образом, нам грозит жизнь с гораздо более дорогим газом, независимо от того, будет ли это российский газ, как раньше, или газ, который мы станем импортировать в форме СПГ из США, Катара или других стран.

Итак, проблема не в том, что нам грозит нехватка газа. Это так. Но это не главная проблема Франции. Проблема в том, что мы как потребители и как налогоплательщики рискуем тем, что будем платить за газ и электричество гораздо больше.

Дата выхода в эфир 25 июля 2022 года.