Welt: Австрия позарилась на важное для Германии газохранилище

Газохранилище Хайдах в австрийской земле Зальцбург до сих пор обеспечивало главным образом немецкую Баварию, сообщает Welt. Но теперь на фоне энергетического кризиса в Вене также хотят его использовать. По словам министра энергетики страны Леоноры Гевесслер, это решение уже вступило в законную силу и объект будет подключён к местной сети.
В центре австрийской земли Зальцбург находится газохранилище Хайдах вместительностью почти 3 миллиарда кубометров. Это второе по размеру газохранилище в Европе. До сих пор оно обеспечивало главным образом Баварию, но теперь Австрия тоже хочет его использовать.
ЛЕОНОРА ГЕВЕССЛЕР, министр энергетики Австрии:Мы решили, что все газовые хранилища на территории австрийского государства должны быть подключены к нашей сети… Это решение уже вступило в законную силу.
Австрия собирается в первую очередь сосредоточиться на тех частях газохранилища, которые до этого использовались российским концерном «Газпром», а теперь простаивают. Из хранилища газ поставляется по трубам в Чехию, а потом по другим линиям — в Германию. Германия и Австрия теперь хотят заключить двустороннее соглашение и хранить газ в Хайдахе вместе.
КЛАУС МЮЛЛЕР, президент немецкого Федерального сетевого агентства:Хранилище в Хайдахе заполнено на 57 процентов, что немного лучше, но из-за того, что оно имеет ключевое значение как для Баварии, так и для Австрии, эти 57 процентов — неудовлетворительный результат.
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