FP: «худшее впереди» — будущее энергетического кризиса тесно связано с продолжительностью украинского конфликта

Предстоящей зимой весь мир ждёт усугубление и без того тяжёлого энергетического кризиса, вызванного российской спецоперацией на Украине и западными санкциями против России, пишет Foreign Policy. Издание полагает, что будущее кризиса будет тесно связано с продолжительностью конфликта на Украине.

Из-за «жёсткой российской игры с поставками газа» Европе грозит тревожное энергетическое будущее, и не только ей, пишет Foreign Policy. Уже несколько месяцев высокие цены на газ и нефть сеют хаос по всему миру, и эксперты предупреждают, что пока не закончится конфликт на Украине, ситуация не изменится.

От Эквадора до ЮАР нехватка топлива и отключения электричества ввергли страны, зависящие от импорта, в экономические потрясения, в результате чего правительства вынуждены в отчаянии искать обходные пути. В Шри-Ланке, которая и так уже страдала от усугубляющегося кризиса, острая нехватка топлива и колоссальные очереди вынудили власти издать приказ об удалённой работе. Пакистан ввёл сокращённую рабочую неделю в целях экономии бензина, а Панаму в связи с резким ростом цен потрясли демонстрации.

«Мы переживаем первый глобальный энергетический кризис. Последствия кризиса проявляются во всём мире, и я думаю, худшее впереди», — заявил эксперт по энергетике из Колумбийского университета Джейсон Бордофф, отметив, что кризис затронул почти все регионы мира и источники энергии.

Как отмечает издание, в результате пандемии коронавируса, замедления цепочки поставок и климатических потрясений рынки уже были напряжены до начала российской спецоперации на Украине. Ситуация усугубилась сокращением экспорта российского газа, что вынудило Европу обратиться к другим источникам поставок и ещё больше повысило цены на мировом рынке. Теперь ситуацию усугубляет ещё и экстремальная жара.

«Это просто взаимосвязанная глобальная система. Когда вы оказываете давление в одном месте, оно ощущается в другом», — отмечает Бордофф.

В последний раз мир переживал катастрофический энергетический кризис — хотя и только из-за нефти — в 1970-х годах, когда ОПЕК ввела эмбарго, которое вызвало шок в нефтяной промышленности. По словам эксперта Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Антуана Хальффа, этот кризис привёл к появлению Международного энергетического агентства (МЭА) и подтолкнул промышленно развитые страны к созданию стратегических резервов для подготовки к будущим перебоям в поставках. Однако множество стран с развивающейся рыночной экономикой и страны с большими долгами не имеют такой подушки безопасности, что делает их особенно уязвимыми к любым нарушениям поставок.

«Сегодня мы имеем целый ряд новых стран, небольших стран, которые быстро развиваются и потребляют всё больше и больше энергии — и это отличный знак, отражающий их экономическое развитие. Но это также сделало их гораздо более уязвимыми к рискам сбоев, и они не являются частью этой страховочной сети МЭА», — приводит Foreign Policy слова Хальффа.

В частности, Пакистан с трудом справляется с перебоями в подаче электроэнергии, а Эквадор поразили протесты из-за роста цен на топливо и продукты питания. В последние недели и Гана, и Камерун были охвачены протестами из-за цен на топливо и его нехватки. Забастовки и демонстрации из-за резкого роста цен на энергоносители также поразили Аргентину и Перу. При этом Бордофф предрекает риск отключения электроэнергии странам с низким доходом.

Некоторые страны уже страдают от перебоев в подаче электроэнергии. Южная Африка, которой они, конечно, не чужды, столкнулась с веерными отключениями на фоне борьбы с одним из самых тяжёлых энергетических кризисов в своей истории. То же самое произошло и на Кубе, которая уже страдала от повсеместных отключений электроэнергии.

Чтобы избежать такой же участи, другие страны приняли решение вернуться к использованию угля. В мае, когда энергетический кризис углубился, Индия пообещала возобновить работу угольных шахт и увеличить объёмы производства, а в июне импорт угля в Индию достиг рекордного уровня. И, как в июле предупредил министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх, это может продлиться долго.

Однако, как предупреждает эксперт по энергетике в RBC Capital Markets Хелима Крофт, речь идёт не только об энергетическом, но и о продовольственном кризисе. На Россию и Украину приходится значительная часть мирового экспорта пшеницы и основных ресурсов для производства удобрений, экспорт которых сократился после начала российской спецоперации. «Это не просто история о нефти или газе. Это история о ключевых сельскохозяйственных продуктах, о потенциальном глобальном продовольственном кризисе», — заявила Крофт.

В то время как европейские страны избегали поставок российской нефти, Китай и Индия стали активно импортировать дешёвые российские энергоресурсы, причём Москва стала крупнейшим поставщиком Пекина. Однако высокий уровень потребления не означает, что Китай и Индия не несут экономических потерь в результате кризиса: обе страны платят огромные цены за другие импортируемые энергоносители.

При этом, как пишет Foreign Policy, ситуация может лишь усугубиться предстоящей зимой, когда начнёт действовать целый ряд европейских ограничительных мер, направленных против российской нефти. Эксперты полагают, что будущее кризиса тесно связано с продолжительностью украинского конфликта.