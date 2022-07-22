Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: Польша отказалась от российского угля и теперь думает, как бы не замёрзнуть

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Польша богата собственными месторождениями каменного угля, однако всё же в значительной степени зависит от поставок из России, пишет Frankfurter Allgemeine. Из-за эмбарго на российский уголь, введённого правительством Польши после начала спецоперации России на Украине, зимой без отопления рискуют остаться миллионы жителей: цены выросли примерно втрое, и в скором времени страна столкнётся с нехваткой до 4,5 млн тонн угля. В опасности может оказаться даже правительство.
FAZ: Польша отказалась от российского угля и теперь думает, как бы не замёрзнуть
AP

Миллионы жителей Польши отапливают свои квартиры углём. Они с беспокойством ждут предстоящую осень и зиму. Несмотря на то что территория Польши богата месторождениями каменного угля, в течение последних нескольких десятилетий из-за вредного воздействия на окружающую среду и высокой стоимости добычи их разработка постепенно сокращалась. В то же время возрастала рыночная доля дешёвого импортного российского угля, отмечает Frankfurter Allgemeine.

Кроме того, около 70% электроэнергии в Польше в последнее время вырабатывалось за счёт угольных ТЭС. После начала российской спецоперации на Украине в феврале Польша на законодательном уровне ввела эмбарго на каменный уголь, поставляемый из России или через территорию России. До конца года Польша также намерена отказаться от импорта российской нефти и природного газа.
 
Наибольшую проблему, вероятно, будут представлять поставки угля. В опасности может оказаться даже правительство. Четверть всех домохозяйств Польши, около 4 млн, по-прежнему используют уголь в качестве основного источника тепла. В частных домохозяйствах ежегодно сжигается 7,4 млн тонн. Сейчас цены выросли примерно втрое.
 
Ситуацию осложняет надвигающийся дефицит угля на рынке. Польша в скором времени столкнётся с нехваткой до 4,5 млн тонн угля, а страны Европы в общей сложности ищут дополнительные 50 млн тонн. На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил государственным компаниям PGE Paliwa и Węglokoks до осени закупить дополнительно 4,5 млн тонн угля. По словам министра климата и окружающей среды Анны Москвы, их можно было бы импортировать из крупных стран-производителей, таких как Колумбия и Индонезия.
 
В июне в Польше был принят закон о предоставлении субсидий продавцам угля и ограничении розничной цены для потребителей. Он предусматривает фиксированную цену угля для населения — не более 996 злотых за тонну (около €208). А субсидия для продавцов, согласно новому закону, должна превышать 996 злотых за тонну. Продавцам этого недостаточно, чтобы компенсировать рост цен. Они не заинтересованы в сотрудничестве, поэтому закон с самого начала рассматривается как провальный.
 
В среду в сейм был направлен ещё один законопроект. Он предусматривает единовременную прямую выплату в размере 3000 злотых (около €624 евро) каждому домохозяйству, которое преимущественно отапливается углем. В сейме завязалась жаркая дискуссия. Оппозиция обвинила правительство в том, что оно ничего не предприняло для решения проблемы, несмотря на то что признало её ещё в феврале.
 
В области газоснабжения Польша в значительно меньшей степени подвержена риску, чем Германия. Польша имеет собственные месторождения газа. Кроме того, ещё в 2015 году она ввела в эксплуатацию терминал для приёма сжиженного природного газа на берегу Балтийского моря. Петр Возняк, до 2020 года возглавлявший государственную нефтегазовую компанию PGNiG, недавно заявил, что Польша «каким-то образом» переживёт эту зиму. Однако, по его словам, неопределённость вносит вопрос о том, можно ли уже сейчас начать заполнение газопровода Baltic Pipe, который будет запущен в начале октября и соединит Польшу с газовыми месторождениями на норвежском шельфе в Северном море. Его бывшая компания пока не сообщила, удалось ли ей подписать контракт на поставки газа по трубопроводу. Надо полагать, пока этого не произошло, пишет Frankfurter Allgemeine. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
теги
газ газопровод добыча полезных ископаемых закон население Норвегия Польша Россия спецоперация России на Украине уголь цена эмбарго энергетика энергобезопасность энергопотребление
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров