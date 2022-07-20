Кризис навис над европейским угольным Кувейтом — в Польше опасаются последствий
Польский угольный рынок в результате конфликта на Украине начинает стремительно рушиться. Как пишет Myśl Polska, когда Евросоюз без особых дискуссий ввёл эмбарго на импорт российского угля, был определён срок 1 августа. Брюссель дал время пополнить запасы на зиму. Однако Польша пошла на радикальные меры: уже в апреле решением сейма уголь из России был запрещён, что дестабилизировало ситуацию.
Как отмечает автор материала, рынок разделился на два сегмента. Один из них — государственные шахты, продающие домохозяйствам уголь по цене производителя, без особой прибыли. В результате цены там в два или три раза ниже, чем на остальном рынке, поэтому к государственным шахтам формируются очереди, и были введены ограничения на продажу.
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