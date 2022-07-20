Кризис навис над европейским угольным Кувейтом — в Польше опасаются последствий

В Польше — европейском угольном Кувейте — стремительно рушится энергетический рынок. Как пишет Myśl Polska, это является результатом многолетней политики с постоянно повторяющимся лозунгом энергетической безопасности. В результате страна оказалась не в силах увеличить добычу собственного топлива, а ввоз угля из России был запрещён. А ведь ещё только июль, и неизвестно, как будет складываться ситуация к ближе к холодам.

Польский угольный рынок в результате конфликта на Украине начинает стремительно рушиться. Как пишет Myśl Polska, когда Евросоюз без особых дискуссий ввёл эмбарго на импорт российского угля, был определён срок 1 августа. Брюссель дал время пополнить запасы на зиму. Однако Польша пошла на радикальные меры: уже в апреле решением сейма уголь из России был запрещён, что дестабилизировало ситуацию.

Как отмечает автор материала, рынок разделился на два сегмента. Один из них — государственные шахты, продающие домохозяйствам уголь по цене производителя, без особой прибыли. В результате цены там в два или три раза ниже, чем на остальном рынке, поэтому к государственным шахтам формируются очереди, и были введены ограничения на продажу.

«Все боятся, что угля на осень не хватит, поэтому паника вызывает скупку угля, что ещё больше повышает цены. Отличие от советского времени заключается в том, что теперь это очереди в интернет-магазине. Но характерная черта той экономики вновь появилась в угле — это дефицит. Вот так абсурд, и это в государстве, которое является европейской угольной державой, своеобразным угольным Кувейтом», — пишет автор материала.

Он также отмечает, что второй парадокс заключается в том, что Польша не может реагировать на сложившуюся ситуацию и увеличить добычу угля. Страна находится в процессе ликвидации угольной добычи и сразу потом — энергетики, работающей на ней. Брюссель выделил деньги на это, обещая в случае невыполнения программы забрать деньги на Национальный план улучшения жилищных условий и ставя очень трудные условия, точно прописанные в соглашении об этом огромном кредите.

Жертвой этого решения в первую очередь стали польские предприятия, в основном частные. Именно они доминировали на рынке угля индивидуальных потребителей и небольших предприятий или теплоэлектростанций. Таким образом они были отрезаны от импорта с востока, поставляемого по железной дороге.

«Всё это является результатом многолетней польской энергетической политики, с постоянно повторяющимся лозунгом энергетической безопасности. Эта политика так и заканчивается: угрозой основной потребности каждого человека — обеспечении теплом. У нас, в европейском угольном Кувейте, кризис. А ведь ещё только июль», — констатирует автор материала.