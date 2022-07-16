Economist: этой зимой Европу ждёт «газастрофа»

Для Европы зима в этом году выдастся суровой, пишет The Economist. Она станет испытанием единства и непоколебимости континента. Дефицит энергии может привести к распрям между странами-членами союза и так называемой политике «разорения соседа», когда государства удерживают газ, вместо того, чтобы отправлять его дальше. К тому же надвигающаяся «газастрофа» приведёт к банкротству многих предприятий и существенному сокращению ВВП в еврозоне, рассказывает британское издание.

В этом году зима в Европе будет суровой, и она может посеять распри между странами-членами ЕС из-за энергетического кризиса. Он стремительно ухудшается по мере того как глава Кремля Владимир Путин ограничивает поставки российского газа, пишет The Economist. За последние десятилетия Евросоюз оказывался на грани раскола из-за нескольких катастроф, а именно кризиса евро в начале 2010-х и миграционного кризиса в 2015. «Энергетический шок зимой 2022 может стать следующей (катастрофой — ИноТВ), — предостерегает автор статьи. — Он станет очередным испытанием единства и непоколебимости континента».

Большинство европейцев пока что не видят или не чуют надвигающейся «газастрофы», но рынок уже посылает тревожные сигналы, продолжает британское издание. Цены на поставки газа этой зимой будут такие же высокие, как в марте после начала боевых действий на Украине, и в семь раз превысят обычный уровень. Правительства Франции и Германии уже готовятся к банкротству предприятий, а некоторые инвесторы делают ставки на то, какие промышленные компании разорятся к концу года. Даже опытные трейдеры, привыкшие к войнам и переворотам, выражают беспокойство. При этом европейские политики никак не могут донести до своих граждан, что в будущем понадобится делать непростые выборы.

Угроза тяжёлого энергетического кризиса нависла над Европой с начала боевых действий на Украине, пишет The Economist. Ведь из-за санкций и газового шантажа со стороны Москвы ЕС может лишиться своего главного поставщика, а именно России. На газ приходится четверть энергопотребления Европы и Кремль поставляет треть от этого объёма, объясняет автор. В некоторых странах, например, в Германии соотношение в пользу России ещё выше. При этом в отличие от нефти и угля, которые торгуются по всему миру, газ можно поставлять только по трубопроводу или в сжиженной форме, используя установки, на строительство и реконфигурацию которых уходят годы.

Путин прекрасно понимает, что Россия доминирует на газовом рынке, пишет The Economist. Без экспорта нефти российская экономика бы рухнула, так как за последние пять лет продажи чёрного золота в среднем составляли 10% от ВВП страны. На газ же приходится всего 2%, так что Кремль может обойтись и без него, так что там считают, что, закручивая кран, больше вредят Европе, чем самим себе.

Пару недель назад могло сложиться впечатление, что у Европы получится избежать наихудшего сценария с помощью увеличения поставок СПГ из США и других мест, а также накопления резервов. Но сейчас ситуация ухудшилась. Виной тому стали проблемы на газовых хранилищах в Норвегии и жаркая погода, из-за которой выросли траты на электричество, необходимое для кондиционирования воздуха. Но самая большая проблема — это сокращение российским концерном «Газпром» поставок газа в Европу. Изначально они уже составляли лишь половину от обычного уровня, теперь же продолжают падать. В Москве происходящее объясняют ремонтными работами на «Северном потоке». Но Россия никак не компенсировала дефицит экспорта с помощью альтернативных маршрутов, пролегающих через Украину. Трейдеры считают, что Путин намеренно сокращает поставки, поэтому цены на импорт голубого топлива в 2023-2024 годах должны вырасти в четыре раза.

Потребители, использующие газ для отопления и готовки еды, а также как источник электричества не осознают, что их ожидает, предостерегает автор. Сейчас большинство из них защищает ценовой потолок, субсидии и долговременные контракты. Обычный немец платит за газ цену, которая на 70% ниже рыночной. А вот предприятия химической промышленности и заводы по производству стекла, как и многие другие компании, включая самые успешные в Германии, ждут большие проблемы. Остановка поставок голубого топлива из России может привести к снижению ВВП в еврозоне на 3,4% и увеличению инфляции на 2,7%. Германия же пострадает от этого ещё сильнее.

Можно подумать, что рецессия и инфляция будут не настолько страшными, ведь в 2020 году из-за коронавируса ВВП Европы упал на 6%, но энергетический кризис таит в себе большую угрозу. Дело в том, что дефицит энергии может привести к политике «разорения соседа», когда государства будут накапливать у себя газ вместо того, чтобы отправлять его в другие страны. В конечном счёте это может привести к дефолтам или, к примеру, к усугублению долгового кризиса в Италии, что опасно для всей еврозоны. К тому же в ЕС может ослабнуть поддержка конфронтационного курса в отношении России.

В связи с этим, европейские правительства должны начать подготовку к энергетическому шоку этой зимой прямо сейчас. Для этого они должны преодолеть национальные разграничения. Также необходимо создать единую систему распределения энергии, действующую по всему континенту: энергоёмкие предприятия должны пострадать первыми, обычные потребители — последними. Страны должны делить между собой газовые хранилища и гарантировать свободный транзит голубого топлива. Чем более интегрированной будет эта система, тем более устойчивой она будет. И последнее — политики должны быть честны с народом в том, что потребительские цены необходимо будет поднять для того, чтобы сократить потребление и заполнить хранилища. Помочь в этом могут даже небольшие добровольные изменения бытовых привычек, например, снижение уровня отопления.

Таким образом Европа не только сможет пережить предстоящие месяцы, но и навсегда освободиться от энергетической зависимости от России. К тому же это позволит создать чёткую систему энергетической безопасности по всему континенту и ускорит переход на более экологичные источники энергии, объясняет автор: «Во время кризисов Европа обычно объединяется. Пора снова это сделать. Если вы читаете это в Париже или Мадриде с включённым кондиционером, то немного убавьте его».