Independent: Макрон предупредил французов, что энергию придётся экономить

Эммануэль Макрон в интервью по случаю Дня взятия Бастилии сообщил согражданам, что из-за продолжающихся на Украине боевых действий им придётся начать рачительнее относиться к энергоресурсам, пишет The Independent. По словам французского лидера, страну ждут непростые времена, и правительство уже приступило к планированию мер, направленных на экономию энергии. Как отметил президент, одним из первых таких шагов станет отключение уличного освещения по ночам.

Президент Франции Эммануэль Макрон в День взятия Бастилии обратился к соотечественникам с «мрачным предупреждением», призвав их готовиться экономить энергию на фоне боевых действий на Украине, сообщает The Independent.

По информации британской газеты, Макрон в телевизионном интервью по случаю национального праздника Франции объяснил простым гражданам страны, что цены на энергоресурсы и остальные товары выросли из-за российской спецоперации на Украине и введённых в ответ на неё против Москвы западных санкций — и подчеркнул, что поскольку в ближайшее время конфликт не закончится, французы должны понимать, что инфляция будет сохраняться высокой.

«Лето и ранняя осень будут очень сложными, — приводит The Independent слова Макрона. — Россия использует энергоресурсы и продовольствие в качестве оружия. Мы должны готовиться к тому сценарию, что нам придётся обходиться без российского газа».

Французский президент пообещал, что правительство подготовит план по переходу в режим «умеренности» для экономии энергии. По словам Макрона, в первую очередь власти начнут отключать по ночам уличное освещение.

Франция продолжит попытки диверсифицировать поставки газа, заверил президент, также призвав Европу активнее работать над созданием ветропарков морского базирования и налаживать между странами ЕС более тесное сотрудничество в области энергетики, дабы совместно пережить нынешний кризис.

Как напоминает обозреватель The Independent, политические оппоненты господина Макрона как на ультраправом, так и на ультралевом фланге ранее обвиняли президента в том, что он не сумел убедить российского коллегу Владимира Путина вывести войска с Украины, а также критиковали его в связи с тем, что европейские санкции против России сократили покупательскую способность французских потребителей.

Между тем, судя по интервью Макрона, менять курс на украинском направлении Париж пока не планирует, констатирует автор. «Что вы от нас хотите? — цитирует журналист французского лидера. — Мы хотим остановить этот конфликт, не ввязываясь при этом в него. В то же время мы хотим сделать всё возможное, чтобы Россия не одержала победу, чтобы Украина смогла защитить свои территории. Но мировая война нам не нужна».