Foreign Policy: из-за энергетического кризиса Европу ждёт «зима недовольства»

В случае прекращения поставок российского газа Европа не в силах будет справиться с одним из самых тяжёлых энергетических кризисов. Как пишет Foreign Policy, континенту реально грозит дефицит голубого топлива в момент, когда он нужен больше всего — в самое холодное время года, и эксперты предупреждают: грядёт «зима недовольства», а нормирование и закрытие предприятий вполне могут стать новой реальностью.

Прекращение поставок российского газа станет ударом по энергетической безопасности Европы. Как пишет Foreign Policy, континент не в силах справиться с одним из самых тяжёлых, по мнению экспертов, энергетических кризисов, который может ещё больше усилиться.

Как продолжает издание, европейских руководителей на протяжении нескольких месяцев неотступно преследует мысль о том, что они лишатся поставок российского газа, который составляет примерно 40% европейского газового импорта и является для континента настоящим спасательным кругом. Эти кошмарные мысли превращаются в страшную действительность, поскольку Москва сокращает поставки в Европу, резко взвинчивает цены на энергоресурсы и вынуждает многие страны прибегать к чрезвычайным мерам, поскольку вспомогательные поставщики, такие как Норвегия и Северная Африка, не в силах увеличить объемы поставок.

«Это самый серьёзный энергетический кризис из числа когда-либо происходивших в Европе. Европе реально грозит дефицит газа в момент, когда он нужен больше всего, то есть, в самое холодное время года», — говорит эксперт по мировым газовым рынкам из консалтинговой компании Rapidan Energy Group Алекс Мантон.

«Цены пробили крышу, — добавил Мантон, отметив, что в Европе их увеличение почти в десять раз превышает рост цен в США, составляя почти 50 долларов за миллион британских тепловых единиц. — Это исключительно высокая цена на газ, и на сегодня реального выхода из этой ситуации нет».

Если перебои с поставками из России затянутся, зима будет трудной, предупреждают эксперты. Следует ждать нормирования газа, закрытия предприятий и даже мощной дезорганизации экономики. Британское руководство, несколько месяцев тому назад предупреждавшее о росте цен на услуги ЖКХ, сейчас предостерегает о ещё более мрачных перспективах.

В Европу может прийти «зима недовольства», сказала генеральный директор RBC Capital Markets Хелима Крофт. «Нормирование, закрытие предприятий — всё это ждет нас».

И недовольство уже назревает: по континенту прокатилась волна забастовок, поскольку семьи не справляются с бременем высокой стоимости жизни и с инфляционным давлением. Это оказывает опосредствованное воздействие и на рынок энергоресурсов. В Норвегии, которая занимает после России второе место по объёмам газовых поставок в Евросоюз, на прошлой неделе прошли массовые забастовки в нефтяной и газовой отрасли. Они вынудили компании остановить добычу, и ударная волна от этих событий прокатилась по всей Европе.

В европейских странах может начаться «очень, очень мощный конфликт и междоусобица из-за нехватки энергоресурсов», сказал заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Но больнее всего кризис ударил по Германии, которая вынуждена вводить многочисленные меры экономии энергии, в том числе нормирование горячей воды и закрытие плавательных бассейнов. Чтобы преодолеть его, Берлин начал второй этап чрезвычайного газового плана. На прошлой неделе он решил оказать помощь своим энергетическим гигантам, которые несут финансовые убытки из-за отключений российских энергоресурсов. Однако страдает не только Германия.

«Это происходит по всей Европе», — говорит эксперт по европейской энергобезопасности Ольга Хакова.

Она отмечает, что Франция объявила о планах национализации энергетической компании EDF, которая несет все более серьезные экономические потери.

«Вопрос в том, какую помощь данные страны смогут оказать своим энергопотребителям, этим компаниям. И где предел прочности», — добавила Хакова.

Ситуацию также осложняют климатические обязательства многих стран. В конце июня Германия, Италия, Австрия и Нидерланды объявили о возобновлении работы старых угольных электростанций, поскольку запасы других энергоресурсов иссякают.

По словам Мантона, проблемы европейских стран показывают, что кризис обрёл такие масштабы, какие бывают только во время войны.

«В худшем случае речь пойдет о нормировании подачи газа. Европа сталкивалась с этим только в военное время, — сказал он. — Вот до чего мы дошли. Это энергетическая война».

Данные события подчёркивают, что Европе придётся вести долгую и тяжёлую битву, отучая себя от российского газа. Хотя континент полон желания отказаться от поставок из России, эксперты говорят, что Европа наверняка останется в западне кризиса до тех пор, пока не создаст инфраструктуру, укрепляющую её энергетическую независимость. А на это могут уйти годы. Один из выходов — это американский газ, поставляемый газовозами. Но для его приёмки нужны новые терминалы. Строительство новых трубопроводов требует ещё больше времени, но достойных поставщиков не так уж и много.

«Европе очень и очень трудно ликвидировать свою зависимость от российского газа. Сделать это она сможет не раньше, чем через три-пять лет. Газовые проекты так быстро не реализуются, — считает эксперт по энергетике Джеймс Хендерсон из Оксфордского института энергетических исследований. — Чтобы ввести в строй новые мощности, потребуется много времени, так что проблема эта никуда не исчезнет».

А пока она сохраняется, европейские лидеры продолжат поиски энергоресурсов, пытаясь обеспечить достаточные объемы поставок. Надеяться они могут только на мягкую зиму.

«Худший сценарий — это когда люди зимой встанут перед выбором — есть или отапливать дома», — сказала Крофт.