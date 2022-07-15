Compact: несмотря на санкции, Россия перевыполнила план по продажам нефти и газа за первое полугодие

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Главы МИД Белоруссии и России обсудили выполнение договорённостей между странами
Министры иностранных дел Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили выполнение договорённостей между странами, достигнутыми в ходе визита Лаврова в Минск.
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Газзаев отреагировал на информацию о смерти Ярцева
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал смерть экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева.
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Марочко: пути отхода ВСУ из Северска и Соледара находятся в зоне огневого поражения
Почти все пути отхода украинских войск из городов Соледар и Северск находятся под контролем союзных сил республик Донбасса и России. Об этом сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
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«Чемпионат»: Смольников подписал контракт с «Торпедо» на один год
Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в «Торпедо».
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В Херсонской области ввели ответственность за дискредитацию органов власти России
За дискредитацию органов власти России, а также распространение о них ложной информации будут привлекать к ответственности в Херсонской области. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Insider
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту издания The Insider*. Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам.
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Замглавы МИД России Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился в Москве с послом Саудовской Аравии Абдуррахманом Аль-Ахмедом по его просьбе.
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Семьям в ДНР передали средства реабилитации в рамках подмосковной акции «Доброе дело»
Семьям в ДНР, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, передали средства реабилитации в рамках подмосковной акции «Доброе дело».
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Чемпион мира по кикбоксингу рассказал, когда сопернику удалось вывести его из себя
Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, боец Top Dog FC Владислав Туйнов рассказал, когда противник пытался вывести его из состояния равновесия в преддверии поединка.
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В Узбекистане создали комиссию по расследованию беспорядков в Каракалпакстане
В Узбекистане парламент создал комиссию для проведения независимого расследования беспорядков в Каракалпакстане.
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Туйнов: поначалу кулачные бои напоминали цирк
Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, боец Top Dog FC Владислав Туйнов признался, что вначале не был высокого мнения о кулачных поединках.
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В МЧС предупредили о граде и штормовом ветре на юге Тюменской области
В ряде районов Тюменской области ожидается ухудшение погоды в субботу, заявили в пресс-службе регионального МЧС.
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Полянский: Россия диверсифицирует энергоэкспорт, если ЕС не желает сотрудничать по газу
Россия намерена диверсифицировать поставки энергоресурсов, если европейские страны не хотят закупать у неё газ. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире программы Джорджа Элиасона на американской радиостанции TNT.
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В приёмные семьи Тульской области устроят 17 детей-сирот из ДНР
В пятницу, 15 июля, в Тулу приехали дети из ДНР, оставшиеся без попечения родителей. Их возьмут под опеку четыре семьи.
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Игнатьев — о смерти Ярцева: это большая потеря
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на новость о смерти Георгия Ярцева.
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В ДНР сообщили об одном погибшем и 12 пострадавших 15 июля из-за обстрела
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об одном погибшем и 12 пострадавших 15 июля в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
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РФС выразил соболезнования в связи со смертью Ярцева
В РФС отреагировали на информацию об уходе из жизни бывшего главного тренера команды Георгия Ярцева.
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Полянский: Россия не забудет поставки Западом оружия киевским властям
Россия не забудет, как страны Запада поставляли киевским властям оружие, которое использовалось для ударов по мирным жителям, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский в эфире TNT Radio.
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Министр социальной политики Украины Лазебная подала в отставку
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная подала заявление об отставке. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
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Экономист Колганов высказался о перспективах юаня в мировой экономике
Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов высказался о перспективах юаня в мировой экономике.
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ЕК: антироссийские санкции не направлены на торговлю сельхозпродукцией
Антироссийские санкции Европейского союза не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией, заявила Еврокомиссия.
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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Эриксена
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
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Крым примет на отдых ещё 300 детей из Донбасса
В конце июля в Крым прибудут на отдых ещё 300 детей из Донбасса.
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Белый дом: Европе будет сложно преодолеть зависимость от российских энергоресурсов
Европейским странам потребуется длительный период времени, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей, завил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе аудиобрифинга с борта президентского самолёта по пути в Саудовскую Аравию.
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Экономист Колганов прокомментировал снижение роли доллара в мировой экономике
Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов прокомментировал снижение роли доллара в мировой экономике.
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В Петербурге рассказали о реализации программы модернизации амбулаторно-поликлинического звена
Заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Мотовилов рассказал о реализации программы модернизации амбулаторно-поликлинического звена.
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Путин на оперативном совещании Совбеза предложил обсудить ситуацию в регионах
Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности России предложил обсудить ситуацию в российских регионах.
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В «Спартаке» выразили соболезнования в связи со смертью Ярцева
В московском «Спартаке» отреагировали на информацию об уходе из жизни бывшего главного тренера команды Георгия Ярцева.
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Володин не исключил проведение ещё одного внепланового заседания Госдумы
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин не исключил проведение ещё одного внепланового заседания нижней палаты российского парламента.
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Бывший игрок «Динамо» Евгеньев подписал контракт с «Крыльями Советов»
«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с бывшим защитником «Динамо» Романом Евгеньевым.
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Администрация Байдена намерена отстаивать ключевую роль США на Ближнем Востоке
Администрация Джо Байдена намерена играть жизненно важную роль на Ближнем Востоке и не допускать там вакуума, который могли бы заполнить Россия и Китай. Такое заявление сделал помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге на борту самолёта Байдена, направляющегося в Саудовскую Аравию.
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Экс-тренер сборной России: в «Краснодаре» мы видим ту работу, которая строилась в СССР
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение, что в «Краснодаре» максимально традиционный подход к развитию команды.
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Песков: к работе Рогозина в «Роскосмосе» претензий нет, там всё нормально
Никаких претензий к работе Дмитрия Рогозина на посту гендиректора госкорпорации «Роскосмос» нет, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.
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Экономист Беляев прокомментировал динамику курсов доллара и евро
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал динамику курсов доллара и евро.
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Собянин утвердил новые меры поддержки для образовательных и медицинских организаций
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных мерах поддержки для образовательных и медицинских организаций.
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Бышовец назвал феноменальной связку Нобоа с Федотовым в «Сочи»
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что связка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа и экс-тренера Владимира Федотова в клубе была феноменальной.
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В Нижнем Новгороде рассказали о праздничной программе в честь 200-летия городской ярмарки
В Нижнем Новгороде каждые выходные будет проходить праздничная программа в честь 200-летия городской ярмарки, которое отмечается в июле.
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Специалист по финансам Переславский объяснил последствия продажи банка для клиентов
Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский объяснил последствия продажи банка для клиентов.
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Британский МИД вызвал российского посла Келина после сообщений о смерти наёмника в ДНР
Британский МИД вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти в ДНР британского наёмника Пола Ури.
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В МИД ДНР заявили, что Лондон не обращался к республике по поводу скончавшегося наёмника
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республике Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что Лондон официально не обращался к ДНР по поводу скончавшегося наёмника Пола Ури.
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Baza: бывший тренер сборной России по футболу Ярцев умер из-за сердечной недостаточности
Стала известна причина смерти известного футбольного тренера Георгия Ярцева.
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Аналитик Юшков высказался об идее создания эталонного сорта нефти
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался об идее создания эталонного сорта нефти.
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Эндокринолог Мельниченко назвала опасную форму опухоли
Академик РАН, вице-президент Российской ассоциации эндокринологов, заместитель директора НМИЦ эндокринологии по научной работе Галина Мельниченко рассказала, какая форма онкологического заболевания хуже других поддаётся лечению.
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В Челябинске школьница спасла выпавшего из окна третьего этажа ребёнка
В Челябинске 16-летняя школьница поймала ребёнка, который выпал из окна третьего этажа жилого дома.
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Юрист Бойченко рассказал, что происходит после продажи банка или страховой компании
Юрист юридической группы «Совет» Алексей Бойченко рассказал, что происходит после продажи банка или страховой компании.
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Политолог Суздальцев высказался о намерении ЕК запретить импорт золота из России
Политолог Андрей Суздальцев беседе с RT прокомментировал предложение Еврокомиссии предусмотреть запрет на импорт российского золота в Евросоюз в рамках мер, направленных на усиление эффективности действующих европейских санкций в отношении России.
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Из России в Финляндию проехали первые после снятия COVID-ограничений автобусы с туристами
Из России в Финляндию проехали первые автобусы с туристами после снятия всех коронавирусных ограничений на границе. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе автобусного перевозчика Lux Express.
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Терапевт Корягина напомнила об опасности жары для некоторых категорий граждан
Профессор, главный внештатный терапевт Пермского края Наталья Корягина рассказала, какие риски для здоровья несёт с собой жаркая погода.
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Аналитик Кокин прокомментировал сообщения об эталонном сорте нефти
Главный аналитик компании «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин прокомментировал сообщение о том, что власти России планируют сформировать российский эталонный сорт нефти.
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Эндокринолог Мельниченко назвала недостатки скрининга щитовидной железы в России
Академик РАН, вице-президент Российской ассоциации эндокринологов, заместитель директора НМИЦ эндокринологии по научной работе Галина Мельниченко рассказала, что при проведении скрининговых УЗИ у россиян порой выявляют новообразования, которые не представляют опасности и не требуют лечения.