Insider: у Путина есть сильные союзники для поддержки российской экономики

Стремление Бразилии, Индии и Китая импортировать всё больше энергоресурсов из России показывает, что у президента Владимира Путина по-прежнему остались сильные союзники на мировой арене, способные поддержать российскую экономику, пишет Insider. После ужесточения западных санкций Москва стала ещё активнее развивать торговлю с членами блока БРИКС, который рассматривается в качестве мощной альтернативы Западу на развивающемся рынке, поясняется в статье.

После начала российской спецоперации на Украине весной этого года на Москву обрушилась новая волна западных санкций, включая запрет на экспорт. США, Великобритания и страны Евросоюза ужесточили ограничения в отношении российских компаний, а также запретили импорт российской нефти, пишет Insider.



Но несмотря на эти меры, российская экономика не настолько страдает от последствий, как рассчитывали на Западе, потому что другие крупные страны мира продолжают проявлять большой интерес к экономическому сотрудничеству. Стремление Бразилии, Индии и Китая покупать всё больше российских энергоносителей показывает, что у президента России Владимира Путина всё ещё есть сильные союзники на мировой арене, которые могут помочь поддерживать экономику страны, несмотря на давление Запада, подчёркивается в статье.



За последние недели Россия стала вторым по величине поставщиком нефти для Индии, хотя исторически эти две страны раньше практически не зависели друг от друга в плане энергоресурсов, сообщает Insider. Кроме того, Россия смогла обогнать Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти для Китая. Согласно данным китайской таможни, в мае этого года Россия экспортировала в Китай 2,02 млн баррелей в сутки, значительно превысив апрельский показатель в 1,31 млн.



«Ожидания, что российская нефть перестанет продаваться на международных рынках, не оправдались. Вместо этого существенные скидки на российскую нефть привели к тому, что танкеры были перенаправлены на альтернативные рынки», — пояснил Вей Чеонг Хо, вице-президент по сбыту в консалтинговой компании Rystad Energy. По его словам, несмотря на то, что стоимость финансирования этих сделок значительно возросла в связи с уходом России из западной финансовой системы, цены остаются «слишком привлекательными» для некоторых нефтепереработчиков.



Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франка также заявил недавно, что его страна хочет закупать в России как можно больше дизельного топлива, чтобы поддержать свою сельскохозяйственную отрасль и водителей. «Мы в значительной степени зависим от удобрений, экспортируемых из России, а также Белоруссии. И конечно же, Россия является крупным поставщиком нефти и газа», — отметил Франка.



Министр не сообщил никаких дополнительных подробностей о сделках с Россией, поэтому остаётся неясным, как это позволяет обойти западные санкции, говорится в статье. Однако Бразилия пополнила список стран, которые спешат воспользоваться скидками и активно развивать торговлю с Россией, учитывая, что цены на энергоносители во всём мире продолжают стремительно расти.



После введения западных санкций Путин отдаёт приоритет в торговле развитию сотрудничества со странами блока БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Этот блок рассматривается как мощная альтернатива Западу на развивающемся рынке, пишет Insider. На недавнем саммите с лидерами БРИКС Путин объявил, что торговля с этими странами выросла на 38% за период с января по март этого года.



Тем временем Москва приостановила поставки природного газа в некоторые страны Европы, которые отказались переходить на оплату в рублях. Европейские страны, которые исторически зависели от импорта энергоносителей из России, теперь изо всех сил стараются избавиться от этой зависимости, заключает Insider.