Europe 1: «в приоритете энергетическая безопасность, а не экология» — в Европе запускают всё больше угольных ТЭЦ на фоне дефицита газа

Из-за сокращения поставок российского газа Европейским странам приходится компенсировать недостаток энергоресурсов повторным открытием угольных ТЭЦ, сообщает Europe 1.Около десятка европейских стран уже готовы снова запустить закрытые по экологическим причинам ТЭЦ, чтобы подготовиться к предстоящей зиме, пишет издание. При этом европейцы пока не отказались от планов закрыть все работающие на угле станции к 2030 году, ведь это означало бы провал их экологической стратегии, отмечается в статье.

В прошлом месяце Москва сократила поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1» на 60%, в результате чего около десяти европейских стран не исключают возможности повторного запуска угольных электростанций, сообщает Europe 1. Чтобы избежать перебоев и подготовиться к предстоящей зиме, всё больше стран ЕС, в том числе Франция, Германия, Австрия, Нидерланды и Италия, возобновляют работу угольных ТЭЦ, которые в своё время были закрыты по экологическим причинам. Как поясняет издание, уголь выделяет в два раза больше СО 2 , чем газ, а также выбрасывает в атмосферу множество мелких частиц, которые ухудшают качество воздуха.

Франция может задействовать угольную электростанцию в Сен-Авольде мощностью 500 мегаватт. Германия, в свою очередь, рассчитывает получить от угольных ТЭЦ дополнительные 1000 мегаватт электроэнергии, притом что четверть всех её электрических мощностей уже зависит от угля. Австрия, которая отказалась от использования угля в прошлом году, также готовится к запуску ТЭЦ. Со своей стороны, Нидерланды собираются увеличить производственные мощности на последней угольной станции, которую они планировали закрыть в 2029 году.

Несмотря на все эти изменения, Европейский союз всё ещё намеревается покончить с углём в течение восьми лет, пишет издание. Отказ от этого плана означал бы провал принятых на себя недавно климатических обязательств, ведь, чтобы сократить выбросы СО 2 вдвое, к 2030 году в ЕС не должно остаться ни одной угольной ТЭЦ, подчёркивает Europe 1.

Как отмечает информационный ресурс, в Восточной Европе эту цель уже ставят под сомнение. К примеру, Чешская Республика, которая раньше поддерживала непрерывный темп закрытия электростанций, ясно дала понять: в приоритете энергетическая безопасность, а не переход к более экологичному развитию.