Europe 1: «в приоритете энергетическая безопасность, а не экология» — в Европе запускают всё больше угольных ТЭЦ на фоне дефицита газа
В прошлом месяце Москва сократила поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1» на 60%, в результате чего около десяти европейских стран не исключают возможности повторного запуска угольных электростанций, сообщает Europe 1. Чтобы избежать перебоев и подготовиться к предстоящей зиме, всё больше стран ЕС, в том числе Франция, Германия, Австрия, Нидерланды и Италия, возобновляют работу угольных ТЭЦ, которые в своё время были закрыты по экологическим причинам. Как поясняет издание, уголь выделяет в два раза больше СО2, чем газ, а также выбрасывает в атмосферу множество мелких частиц, которые ухудшают качество воздуха.
Франция может задействовать угольную электростанцию в Сен-Авольде мощностью 500 мегаватт. Германия, в свою очередь, рассчитывает получить от угольных ТЭЦ дополнительные 1000 мегаватт электроэнергии, притом что четверть всех её электрических мощностей уже зависит от угля. Австрия, которая отказалась от использования угля в прошлом году, также готовится к запуску ТЭЦ. Со своей стороны, Нидерланды собираются увеличить производственные мощности на последней угольной станции, которую они планировали закрыть в 2029 году.
Несмотря на все эти изменения, Европейский союз всё ещё намеревается покончить с углём в течение восьми лет, пишет издание. Отказ от этого плана означал бы провал принятых на себя недавно климатических обязательств, ведь, чтобы сократить выбросы СО2 вдвое, к 2030 году в ЕС не должно остаться ни одной угольной ТЭЦ, подчёркивает Europe 1.
Как отмечает информационный ресурс, в Восточной Европе эту цель уже ставят под сомнение. К примеру, Чешская Республика, которая раньше поддерживала непрерывный темп закрытия электростанций, ясно дала понять: в приоритете энергетическая безопасность, а не переход к более экологичному развитию.
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