Le Figaro: экологи бьют тревогу из-за возвращения Европы к углю

Европейские лидеры решили вернуться к использованию угля в энергетике, чтобы компенсировать тем самым уход российского газа. Как пишет Le Figaro, и Еврокомиссия, и природозащитные НКО бьют тревогу, опасаясь, что это приведёт к отказу от экономических целей и развития возобновляемой энергетики.

Сообщение о том, что Германия, Австрия и Нидерланды стали больше пользоваться углём, вызывает обеспокоенность Европейской комиссии и организаций, которые занимаются защитой окружающей среды. Они говорят, что ЕС может отойти от своих амбиций по защите климата.

«Нужно сделать так, чтобы, благодаря этому кризису, мы могли идти вперёд, не возвращаясь назад к загрязняющему природу горючему топливу», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что равновесие в этом вопросе найти сложно.

Возвращение отдельных стран к углю вызвано тем, что из-за сокращения поставок российского газа они в поисках, чем его компенсировать. «Это плохой вариант, последствие десяти лет отставания и безразличия, из-за чего государства продолжали делать ставку на углеводороды, а не инвестировать в возобновляемые источники», — говорит представитель французской НКО Réseau Action Climat (RAC) Нейл Макарофф. По его словам, есть угроза того, что одна зависимость будет заменена на другую — если вместо российских углеводородов будут импортировать уголь из Колумбии и Австралии, сжиженный газ из США и Катара. Он отмечает, что эти меры, которые сейчас воспринимаются как краткосрочные, потом станут структурными.

Даже если речь не идёт о новых инвестициях в угольную промышленность, а лишь об открытии уже существующих электростанций, это всё равно вызывает обеспокоенность специалистов-экологов. Они задаются вопросом, как странам, которые возвращаются к углю, удастся соблюдать план по постепенному снижению выбросов. Ведь если выбросов будет больше от использования угля, то остальные отрасли должны будут ещё сильнее сокращать свои нормативы.



Нынешнее решение не должно привести к сокращению инвестиций в разработку и развитие возобновляемых источников энергии, их хранения, повышения эффективности и сокращения потребления энергии, отмечают специалисты. «Хотеть, чтобы уголь спас нас от кризиса, вызванного в основном ископаемым топливом, это словно лечить мигрень тем, чтобы биться головой о стену», — приводит издание слова представителя европейского подразделения «Гринпис» Марка Бредди. По его мнению, прежде всего нужно сокращать потребности, ведь огромное количество энергии тратится впустую как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, на транспорте и в домах, пишет Le Figaro.