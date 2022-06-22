Le Figaro: Швеция и Дания оповестили о проблемах с газом

Агентства Швеции и Дании, которые занимаются энергетикой, сообщили о том, что включают первое предупреждение в отношении запасов газа. Это система из трёх уровней предупреждений, которая позволяет странам Европы сравнивать положение друг друга и просить помощи в случае необходимости, пишет Le Figaro.
Профильное ведомство Швеции по энергетике во вторник выпустило первое предупреждение в отношении запасов газа. Связано это с обеспокоенностью властей по поводу последствий от санкций против России, пишет Le Figaro. При этом накануне такое же предупреждение выпустила и Дания. «У Швеции и Дании общий газовый рынок», — пояснили власти Швеции.
Уже несколько лет ЕС внедряет систему взаимопомощи по газу среди своих стран-членов. Она состоит из трёх уровней предупреждения: от предварительного до срочной потребности. Эта система предупреждений позволяет при необходимости воспользоваться помощью другого государства — члена ЕС, а также рационализировать свои поставки.
В понедельник Дания активировала первый уровень предупреждения, отметив, что ситуация сложилась серьёзная и она обостряется сокращением поставок. При этом там отметили, что запасы Дании полны на 75%. А Швеция поспешила заверить, что резервы на её территории, в Дании и в целом в Европе будут готовы к осени.
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