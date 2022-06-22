Bloomberg: несмотря на Украину, Европа по-прежнему активно закупает российское топливо
Несмотря на конфликт на Украине, европейские страны по-прежнему импортируют огромное количество российского топлива, пишет Bloomberg.
По данным компании Vortexa, в этом месяце на этот континент прибыло около 14 млн баррелей дизельного топлива из стран, которые раньше входили в состав Советского Союза. Иными словами, речь идёт об относительно небольшом снижении по сравнению с показателями до начала конфликта. При этом львиная доля объёмов этого топлива — если вообще не 100% — была произведена в России.
Подобный расклад может кое-кого удивить, учитывая, что очень многие европейские лидеры и нефтяные компании критиковали Россию за боевые действия на Украине. Вместе с тем, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц посещают Киев в знак поддержки Владимира Зеленского, данные говорят о том, что крупнейшим покупателем российского топлива является Франция, за которой по пятам следует Германия.
Разумеется, признаёт агентство, исключить российское дизельное топливо из цепочек поставок совсем не просто. Россия — это по-прежнему крупнейший внешний поставщик ЕС, причём даже несмотря на конфликт на Украине. При этом стремительный рост цен на топливо и его недостаточное предложение на рынке также мешают отказаться от него, откуда бы оно ни поступало.
Импорт дизельного топлива в Европу из портов стран бывшего Советского Союза неуклонно сокращался с конца февраля. Однако хотя это снижение и устойчиво, оно идёт не слишком быстро: согласно данным Vortexa, в мае на Россию по-прежнему приходилось более половины европейского импорта дизельного топлива. Эти объёмы значительно превышают поставки от других поставщиков на Ближнем Востоке и в Азии.
Кроме того, этот тренд, судя по всему, нащупал дно: среднесуточный объем импорта в Европе в течение первых 20 дней июня оказался выше среднего майского показателя.
Ранее ЕС одобрил запрет на закупки нефтепродуктов из России, который доставляются по морю. Предполагается, что эмбарго начнёт действовать в начале следующего года. Тем не менее, пока что миллионы баррелей российского топлива по-прежнему прибывают в Европу каждую неделю.
Ссылки по теме
-
Рост цен на нефть и лазейки: Forbes объяснил, почему санкции против России не работают
-
Bloomberg: ЮАР задумалась о покупке российской нефти
-
Handelsblatt: Китай обошёл Германию и стал крупнейшим покупателем российских энергоресурсов
-
Bloomberg: «оливковая ветвь» — Байден едет в Саудовскую Аравию, чтобы решить нефтяную проблему США