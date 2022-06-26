ZDF: страны G7 инвестируют в нефть и уголь не меньше, чем в возобновляемые источники энергии

По данным исследования Гринпис, страны «Большой семёрки» инвестируют в нефть, газ и уголь, которые наносят вред окружающей среде, практически столько же средств, сколько и в развитие возобновляемых источников энергии. При этом промышленно развитые страны не вкладывают даже десяти процентов того, что необходимо для достижения цели удержать глобальное потепление на уровне не выше 1,5 °C, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Страны G7 в среднем инвестируют почти столько же денег в разрушающие климат виды топлива — уголь, нефть и газ, сколько в развитие возобновляемых источников энергии, отмечает немецкий телеканал ZDF.

Ссылаясь на исследование Фонда новой экономики, экологическая организация Гринпис сообщила, что семь ведущих промышленно развитых стран не инвестируют даже десяти процентов от суммы, которая была бы необходима для решительного продвижения климатически благоприятной реструктуризации экономики и ограничения глобального потепления до уровня ниже 1,5 °C, если это возможно.

В 2015 году в Париже мировое сообщество поставило перед собой цель ограничить глобальное потепление до 1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой, напоминает ZDF.

Незадолго до саммита «Большой семёрки» в баварском Эльмау, который начнётся в воскресенье и на котором изменение климата будет играть центральную роль, эксперт Гринпис по энергетике Йонас Отт выступил с критикой. «Нельзя, чтобы богатые промышленные страны продолжали вкладывать огромные суммы в энергию, которая разрушает основу всей нашей жизни», — подчеркнул он.

Для достижения цели в 1,5 °C все ресурсы должны быть направлены на расширение использования возобновляемых источников энергии вместо того, чтобы продолжать продвигать ископаемое топливо. К возобновляемым относятся гидроэнергетика, солнечная и ветровая энергия, а также биомасса и геотермальная энергия, поясняет немецкий телеканал.

По данным анализа, Германия в период с 2015 по 2021 год ежегодно тратила на ископаемое топливо из России около €88 млрд — и только около €26 млрд в год на переход на возобновляемые источники энергии. Для того чтобы выполнить поставленные климатические цели, Германии придётся ежегодно вкладывать около €119 млрд, говорится в исследовании.

Согласно исследованиям, разрыв между запланированными и требуемыми инвестициями в защиту климата ещё больше в таких странах, как Канада, Япония и США. Чтобы достичь климатических целей, Соединённым Штатам придётся многократно увеличить ежегодные инвестиции в энергетический переход. Соответственно, в возобновляемые источники энергии ежегодно должно поступать примерно в 40 раз больше средств, чем до сих пор.

«Анализ ясно показывает, что крупнейшие промышленные страны не выполняют свою ответственность за создание справедливого в отношении климата мира», — критикует Йонас Отт из Гринписа.

Перед «Большой семёркой» стоит задача отныне вкладывать значительно больше средств в возобновляемые источники энергии и инициировать глобальный энергетический поворот с помощью своих технологических новшеств.

Поэтому Гринпис ожидает от стран «Большой семёрки» чёткого обязательства отказаться от угля к 2030 г. «Мы должны прекратить сжигание угля не позднее 2030 г. во всех этих крупных промышленно развитых странах, даже если отдельные электростанции будут работать на несколько месяцев дольше», — сказал Руководитель организации Мартин Кайзер. По его мнению, это послужит важным сигналом для Китая и Индии, которые всё ещё очень зависимы от угля, сообщает немецкий телеканал ZDF.