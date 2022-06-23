NYT: наводнение в «Йеллоустоуне» — предвестник будущих кризисов

Хотя недавнее разрушительное наводнение в Йеллоустоунском парке нельзя напрямую увязать с глобальным потеплением, учёные полагают, что этот процесс будет наносить удар за ударом по всем национальным заповедникам США, пишет The New York Times. Как отмечает газета, во многом это связано с тем, что большинство этих парков находятся в зонах, где температура растёт быстрее, чем в остальной стране.

Незадолго до того, как эвакуироваться из своего арендованного домика на окраине Йеллоустоунского национального парка, семья Мэннингов наблюдала за тем, как соседнее здание рухнуло с берега реки прямо в бурный водный поток, пишет The New York Times.

«Это было просто безумие: дом, всё здание, упало в воду, — вспоминал Паркер Мэннинг. — Он плыл по реке, как лодка».

Паводок, который бушевал в «Йеллоустоуне» на этой неделе, изменил русла рек, снёс мосты, затопил дома и заставил сорваться со своих мест тысячи посетителей этого старейшего национального парка США.

Несмотря на то что последние события в «Йеллоустоуне» трудно напрямую увязать с глобальным потеплением — учитывая, что реки разливались на протяжении многих тысячелетий, — учёные всё же бьют тревогу. По их прогнозам, в ближайшие годы разрушения, связанные с изменением климата, коснутся почти всех 423 национальных парков страны, так как они крайне уязвимы к повышению температуры.

При этом список потенциальных угроз как будто списали из Библии: пожары и наводнения, таяние льдов, повышение уровня моря и аномальная жара.

По этой причине рейнджеры из Национального парка «Глейшер» в Монтане полагают, что через некоторое время там просто не останется ледников. Между тем кактусы в национальном парке «Сагуаро» в Аризоне — символы сурового и засушливого Запада, которые тянутся к небу пустыни своими иголками, — умирают от жары.

Глобальное потепление ведёт к повышению температуры по всей территории США. Однако очень многие национальные парки находятся на большой высоте — на засушливом юго-западе или в Арктике. По этой причине изменения климата оказывают на них непропорционально сильное воздействие. По данным исследования 2018 года, температура в национальных парках растёт в два раза быстрее, чем в целом по стране.

«Каждый из наших более чем 400 национальных парков под ударом», — сообщила директор программы по изменению климата при Ассоциации по делам национальных парков и сохранения природных ресурсов Стефани Кодиш.

По её словам, виновника этих экстремальных погодных условий в большинстве случаев установить очень легко: повышение температуры, вызванное человеком, разрушает те самые места, в которых американцы надеются найти убежище от суеты городской жизни.

В то же время Служба национальных парков занимается экспериментами, которые, по идее, позволят их детищам приспособиться к меняющемуся климату. Федеральный законопроект об инфраструктуре, одобренный в прошлом году, предусматривает выделение этой сфере $1,7 млрд, включая средства на проекты по смягчению последствий глобального потепления, вроде переноса троп из зон затопления. Также, например, биологи Национального парка «Глейшер» переведут крупную форель в более холодные воды, а сотрудники Национального парка «Джошуа-Три» вытесняют ряд видов из более прохладных или влажных районов, в которых такое дерево, как юкка коротколистная, выживет с большей вероятностью.

По словам Кодиш, по данным опроса Ассоциации по делам национальных парков и сохранения природных ресурсов, за защиту парковой системы активно ратуют обе партии, учитывая, что она «столь же американская, как и яблочный пирог».

«У людей есть воспоминания, связанные с этими местами, — отметила она. — Они считают их источником жизненной силы для нашей демократии, местом, которое они выделили для общего пользования — для нас, для наших детей, для наших внуков».

По словам исследователей, «Йеллоустоун» ждёт рост числа пожаров, усиленное вымирание лесов, нашествие инвазивных растений, а также обмеление и потепление водных артерий.

Между тем, как отмечает один из комиссаров округа Парк в районе Йеллоустоуна Билл Берг, наводнение, произошедшее на этой неделе, было самым страшным за последние полвека. Он видел, как водные потоки сносили вниз по течению огромные деревья.

«Поток рвал и ревел, — подытожил он. — Мать-природа шутки шутить не будет».