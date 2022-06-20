CBS News: после наводнения туристическим городам, стоящим на въезде в Йеллоустон, предстоит борьба за выживание

В результате катастрофического наводнения в Йеллоустоне в туристических городах, стоящих на въезде в национальный парк, пострадали сотни домов и компаний, передаёт CBS News. Этим городам, как отмечается в материале, теперь предстоит борьба за выживание.
На этой неделе небывалое наводнение, возникшее в результате сильных ливней и чрезмерного таяния снега, привело к тому, что река Йеллоустон поднялась до рекордного уровня. Это стало катастрофой для самого первого национального парка Америки.
Сейчас некоторым туристическим городам, находящимся на въезде в парк, предстоит борьба за выживание. С репортажем из города Ред-Лодж, штат Монтана, корреспондент CBS News Джонатан Виглиотти.
Этим вечером местные жители всё ещё пытаются просохнуть. На видео, снятом на мобильный телефон, видно, как два мальчика используют плот, чтобы собрать свои вещи в подвале, наполненном водой на несколько футов.
Ниже по улице добровольцы помогают привести в порядок пострадавшую от потоков спальню Бри Бикмэн, в которой она находилась, когда внутрь хлынула вода.
БРИ БИКМЭН, пострадавшая: Я услышала шум. Услышала, как мяукает мой кот, взглянула на пол — вода была повсюду.
Катастрофическое наводнение, произошедшее на этой неделе, в Йеллоустон привело к закрытию национального парка, а также к повреждению или разрушению сотен домов и компаний в таких близлежащих городах, как Ред-Лодж. Теперь на восстановление последнего уйдут месяцы, если не больше.
ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ, корреспондент CBS News: Как вы будете восстанавливаться? Ваша страховка покрывает наводнения?
МУЖЧИНА: (отрицательно качает головой).
У большинства людей нет страховки от наводнений. И на то есть веское основание.
ТОМ КУНЦ, руководитель пожарной службы: У нас не бывает наводнений. Не бывает. Это нетипичное для наших мест стихийное бедствие.
Руководитель пожарной службы Том Кунц занимается этой работой уже 27 лет.
ТОМ КУНЦ: Год назад у нас тут был пожар. Через эту речку можно было перейти, не замочив ноги.
Учёные говорят, что подобным стихийным бедствиям способствует изменение климата. Оно повышает риски и расходы на проживание в тех местах, которые некогда считались безопасными. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, которое сейчас работает на месте событий с целью оказания помощи, заявило, что при наводнении даже дюймовый слой воды может привести к ущербу вплоть до 25 тысяч долларов.
Без страховки домовладельцам либо придётся платить из своего кармана, либо приложить серьёзные усилия для получения кредита. Восстановлению также мешает и массовая отмена брони.
ЛАРРИ ЯНГ, владелец мотеля: (по телефону) Вы хотите отменить бронирование?
В мотеле Ларри Янга все места на это лето были забронированы теми, кто надеялся побывать на северной петле Йеллоустона. Однако сейчас она закрыта до октября.
ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Когда у вас начали отменять бронь?
ЛАРРИ ЯНГ: У нас сразу было более 150 отмен.
И их количество только росло, из-за чего этот туристический городок оказался в крайне непростом положении.
ЛАРРИ ЯНГ: (по телефону) Просто помогите нашему городу, поддержав нас своим очередным приездом, хорошо?
ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Это должно было стать большим летом для Йеллоустона, который отмечает свою 150-летнюю годовщину. Как ожидается, южная часть парка, которая пострадала не так сильно, как это место, где мы сейчас находимся, вновь откроется в среду. Эррол.
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