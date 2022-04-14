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France 2: крупнейшие наводнения в Южной Африке унесли жизни 259 человек

Материал представлен в переводе ИноТВ
Продолжительные осадки в ЮАР привели к масштабным наводнениям и оползням, передаёт France 2. Погибло не меньше 259 человек — число жертв растёт с каждым часом, а президент назвал произошедшее огромным бедствием для страны.

Этот жилой дом в прямом смысле разбит на мелкие кусочки. Оползень вырыл здесь борозду, несмотря на препятствия. Такой же сценарий повторился и в других кварталах Дурбана. Здесь дом снесло потоком.

Ещё никогда Южная Африка не сталкивалась с наводнениями такой силы. Целыми днями шли дожди, вода проникала отовсюду и всё покрывала.
 
Жители пытаются спастись, перейдя по остаткам этого моста, который может окончательно рухнуть в любую секунду. Дороги не выдерживают напора. Десятки машин оказались в ловушке  вместе со своими пассажирами.
 
С каждым часом число жертв увеличивается, их уже не меньше 259 человек.
 
ОЧЕВИДЕЦ: Посмотрите на этот бензовоз. Его унесло течением и в конце концов выбросило в океан.
 
Некоторые едва смогли спастись.
 
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА: К трём часам ночи я почувствовал, что мой грузовик трясёт. Из окна я увидел, что уровень воды очень высокий. Несколько долгих минут я не мог завести двигатель, потом мне это удалось.
 
В порту Дурбана груды контейнеров свалены в беспорядке.
 
Днём президента ЮАР встретили раздирающими рыданиями. Глава государства заявил об огромном бедствии для страны. 
 
Дата выхода в эфир 13 апреля 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
France 2 Франция Европа
теги
Африка катастрофа наводнение смерть ЮАР
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