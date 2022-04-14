France 2: крупнейшие наводнения в Южной Африке унесли жизни 259 человек

12:55
Резцова высказалась о ситуации вокруг завершения карьеры Лесуна
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с олимпийским чемпионом по современному пятиборью Александром Лесуном.
12:55
Минобороны России сообщило о локализации очага возгорания на крейсере «Москва»
Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован, сообщили в Минобороны России.
12:52
В Ростуризме предупредили о возможном росте цен на размещение в туробъектах
Цены на размещение в российских туристических объектах не изменились или выросли в пределах от 3-5% до 10%, дальнейший рост возможен в пределах инфляции, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
12:47
РУСАДА проверило Трусову на допинг два раза с начала года
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило серебряную призёрку Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову на допинг с начала года два раза.
12:42
Президент РАН заявил, что китайские коллеги поставили на паузу сотрудничество с академией
Президент РАН Александр Сергеев заявил, что партнёры из Китая «поставили на паузу» сотрудничество с Российской академией наук и приостановили развитие ранее обсуждавшихся проектов.
12:40
Haas отказался отдавать Мазепину его болид 2021 года
Команда «Формулы-1» Haas отказалась отдавать болид образца 2021 года бывшему пилоту команды Никите Мазепину.
12:38
На западе Украины демонтировали памятник советским лётчикам
В Тернополе на западе Украины демонтировали памятник советским лётчикам, заявил мэр города Сергей Надал.
12:34
Haas отказалась вернуть «Уралкалию» $13 млн и потребовала дополнительную компенсацию
Команда «Формулы-1» Haas отклонила требование бывшего титульного спонсора «Уралкалия» о возврате $13 млн.
12:27
Психотерапевт Обложко назвал идеальный продукт для заедания стресса
Врач-психотерапевт Сергей Обложко назвал способ успокоиться без вреда для здоровья и фигуры.
12:26
При въезде в Крым задержан участник украинского вооружённого формирования из Мариуполя
ФСБ совместно с пограничниками задержали при попытке въехать в Россию через границу в Крыму под видом беженца из Мариуполя участника украинского незаконного вооруженного формирования.
12:25
Организаторы «Бессмертного полка» предложили жителям ряда стран прислать фото близких для участия
Организаторы «Бессмертного полка» предложили родным участников Великой Отечественной войны, проживающим в странах, где эта акция запрещена, принять участие в шествии, прислав фотографии своих близких волонтёрам.
12:25
Чуквезе — о голе в ворота «Баварии»: Эмери просто сказал, что я должен бежать
Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквезе рассказал об установке главного тренера Унаи Эмери на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
12:22
Молдавия стала лидером по инфляции в Европе
Инфляция в Молдавии достигла 22,2% — абсолютный рекорд среди европейских стран, заявил экс-президент республики Игорь Додон.
12:21
В трёх районах Курганской области ввели особый режим из-за сухой погоды
В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области сообщили, что в трёх районах региона ввели особый противопожарный режим из-за сухой и ветреной погоды.
12:21
Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок российского газа.
12:16
В Москве начался приём заявок на конкурс в сфере гостеприимства
В столице открыли приём заявок на конкурс «Московские мастера» в номинациях для специалистов из области гостеприимства.
12:15
Жители Москвы сэкономили миллионы рублей при выкупе земли у города
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за первые три месяца 2022 года жители столицы сэкономили почти 148 млн рублей при покупке у города земли, на которой находится их недвижимость.
12:14
Гвардиола: «Реал» — король Лиги чемпионов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».
12:14
Аналитик Блохин объяснил давление на компании КНР со стороны ряда зарубежных партнёров
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в КНР анонсировали принятие мер в связи с оказываемым на китайские компании давлением.
12:11
Специалисты рассказали, как изменятся цены на стройматериалы в России
Эксперты рынка стройматериалов рассказали, как текущая экономическая ситуация отразится на стоимости товаров и чего ожидать в будущем.
12:08
Мировой энергетический конгресс в Санкт-Петербурге отменён
В Мировом энергетическом совете сообщили об отмене 25-го Мирового энергетического конгресса в Санкт-Петербурге.
12:06
Медведева выступит с новой программой на шоу в честь юбилея Тарасовой
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева представит на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой новую программу под оперное исполнение Хиблы Герзмавы.
12:03
Лавров высказался о западных онлайн-платформах
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит использовать западные онлайн-платформы, но будет полагаться на отечественные решения.
11:57
МИД КНР: Китай выступает против искажения и очернения его позиции по украинскому вопросу
Китай не приемлет давления, угроз, искажения своей позиции и необоснованных обвинений по украинскому вопросу, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
11:56
Глава МИД Турции Чавушоглу прокомментировал отношения России и Украины
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, комментируя отношения России и Украины, заявил, что чем дольше длится проблема, тем сложнее становится решение.
11:54
Овечкин ответил на вопрос о покорении рекорда Гретцки и Босси
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о покорении рекорда Уэйна Гретцки и Майка Босси в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
11:51
Лавров: без договорённостей по регулированию интернета мир может погрузиться в киберанархию
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что без договорённостей в сфере регулирования интернета мир может погрузиться в киберанархию.
11:44
Семак: я бы не стал говорить о доминировании «Зенита» в РПЛ
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о лидерстве в турнирной таблице чемпионата России.
11:43
В Турции прокомментировали возможное присоединение к антироссийским санкциям
Анкара вынуждена будет следовать антироссийским санкциям, если их одобрит ООН, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
11:37
Ян выступил с новым заявлением после поражения Стерлингу
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян выступил с новым заявлением после поражения чемпиону UFC в легчайшем весе Алджэмейну Стерлингу.
11:34
Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил о подготовке организации встречи Путина и Зеленского
Турция ведёт переговоры со сторонами украинского конфликта и прилагает все усилия для организации встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
11:31
За сутки в России госпитализирован 3131 человек с COVID-19
За сутки в России госпитализирован 3131 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне в больницы попали 3297 пациентов с COVID-19.
11:27
Член ОП России Малькевич заявил о подготовке Киевом провокаций в Сумской области
Член Общественной палаты России Александр Малькевич в стриме RT «Летучка» заявил о подготовке Киевом провокаций в Сумской области.
11:26
Адамов: я уже полностью адаптировался в «Зените»
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Арсен Адамов рассказал об адаптации в клубе после перехода из «Урала».
11:20
Кадыров опубликовал видео боёв в Рубежном
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры боёв с «бандеровским отребьем» в городе Рубежное в Луганской Народной Республике.
11:16
Кафанов: игроки «Ростова» вдохновились возвращением Карпина
Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, как на футболистов повлияло возвращение Валерия Карпина в клуб.
11:14
РБК: в марте отмечен повышенный спрос на российскую и белорусскую бытовую технику
В России в марте продажи брендов российской и белорусской техники выросли на 50—70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
11:13
«Бессмертный полк» в этом году состоится в традиционном формате
Шествие «Бессмертный полк» в 2022 году состоится в традиционном офлайн-формате.
11:07
В КНР анонсировали принятие мер в связи в оказываемым на китайские компании давлением
Власти Китая примут меры из-за усилившегося давления со стороны ряда зарубежных партнёров на компании КНР на фоне антироссийских санкций, заявила официальный представитель Минкоммерции республики Шу Цзюэтин.
11:05
Тарасова: фигуристам не платят за просиживание штанов на скамейке запасных
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о заработке олимпийской чемпионки в командном турнире фигуристов Камилы Валиевой.
11:03
Российская авиация поразила 48 военных объектов Украины за сутки
Российская оперативно-тактическая авиация поразила 48 военных объектов Украины за сутки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
11:03
Олимпийский чемпион Лесун заявил, что завершил карьеру не из-за ситуации на Украине
Олимпийский чемпион 2016 года российский пятиборец Александр Лесун отреагировал на информацию, что ситуация на Украине повлияла на его решение завершить карьеру.
11:02
Трамп вслед за Байденом назвал ситуацию на Украине «геноцидом»
Бывший президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на Украине «геноцидом».
11:00
В Казахстане заявили, что страна не будет пересматривать отношения с Россией в рамках ЕАЭС
Казахстан не станет пересматривать отношения с Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с учётом антироссийских санкций, заявил глава Минэкономики республики Алибек Куантыров.
10:54
ВС России уничтожили высокоточным оружием 12 военных объектов Украины за ночь
Российские вооружённые силы уничтожили высокоточным оружием 12 военных объектов Украины за ночь. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
10:49
Лавров: МИД будет делать всё возможное для противодействия киберугрозам
МИД России будет прилагать все усилия для укрепления информационной безопасности работы ведомства, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
10:49
Минобороны России: за ночь сдались 134 находившихся в Мариуполе украинских военнослужащих
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за ночь ещё 134 находившихся в Мариуполе украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались.
10:47
Стерлинг: глава UFC Уайт всегда будет поливать меня грязью, он хотел победы Яна
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг отреагировал на слова главы организации Даны Уайта после поединка с россиянином Петром Яном.
10:41
Аналитик Mobile Research Group Муртазин прокомментировал ситуацию с техникой Apple в России
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в стриме RT «Летучка» выразил мнение, что техника Apple в России, вероятно, вскоре будет бесполезна, но гаджеты и приложения на Android продолжат работать, как и сейчас.
10:40
Медведев: России придётся укреплять границы в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России придётся укреплять границы в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.