NTD: 2021 год запомнится природными катаклизмами во всём мире

Небывалые наводнения и масштабные пожары, торнадо и циклоны, извержения вулканов и землетрясения — уходящий 2021 год наверняка запомнится природными катаклизмами, которые происходили в самых разных частях света. От этих бедствий пострадали сотни тысяч людей, некоторым регионам ещё предстоит долгое восстановление, передаёт NTD.
От наводнений и пожаров в Европе до торнадо в США: какие катаклизмы обрушились на мир в 2021 году? Всё началось с рекордных холодов в Испании — там зарегистрировали небывалые для страны минус 34. Потом шторм «Филомена» принёс туда сильнейший за десятилетие снегопад.
В Индонезии год начался сразу с двух бедствий: сначала землетрясение на острове Сулавеси, унёсшее 80 жизней, потом наводнение на острове Борнео.
На Африку в конце января обрушился циклон «Элоиза». Тысячи человек пришлось эвакуировать, несколько погибли. В феврале в индийских Гималаях сошёл ледник, похоронив более 170 человек.
На Пекин и ближайшие провинции обрушилась сильнейшая за 10 лет песчаная буря. А на штат в Австралии — сильнейшее за полвека наводнение. В мае в Конго извергающийся вулкан убил более 30 человек.
А потом бедствие обрушилось на Западную Европу в виде сильнейших ливней, они смывали машины и топили города. Погибло почти 190 человек, больше всего — в Германии. Также пострадали Бельгия, Люксембург, Швейцария и Франция.
А на американские штаты Орегон и Калифорния обрушилась огненная стихия. Несколько пожаров уничтожили тысячи гектаров леса. Потом сильнейшие пожары начались в Турции и Греции — горело на побережьях Средиземного и Эгейского морей, на острове Эвбея и возле Афин.
А августе на Гаити произошло мощное землетрясение. Погибло более 2200 человек.
В сентябре на канарском острове Пальма начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Он извергался три месяца и утих лишь в декабре — это было его самое длительное извержение за 500 лет наблюдений. Лава выжгла 500 гектаров территории, уничтожив почти 3000 домов и банановые плантации.
Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. К счастью, здесь обошлось без жертв. В декабре вулкан извергался и на индонезийском острове Ява, там погибло несколько десятков человек.
По пяти штатам США пронеслись десятки торнадо. Жертв — более сотни. А на Филиппины обрушился тайфун «Рай», оставив после себя настоящий ад. Погибло около 400 человек, одной из провинций предстоит долгое восстановление.
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