El País: в Евросоюзе зреет серьёзный раскол из-за Украины и не только

Несмотря на то что первые 150 дней российской спецоперации на Украине стали проявлением «единства и силы» ЕС, на фоне усугубляющегося кризиса в блоке проявился серьёзный раскол, сообщает El País. 27 стран-членов, население которых недовольно кризисом и устало от конфликта, не могут достичь согласия ни относительно новых санкций против России и увеличения помощи Украине, ни относительно сокращения потребления газа.

«Европейский союз содрогается» — первые 150 дней российской спецоперации на Украине стали проявлением «единства и силы» ЕС. Однако, как пишет El País, в Брюсселе опасаются, что те «исключительные» меры, которые ЕС надеется принять в ответ на действия президента России Владимира Путина, приведут к расколу блока. И первые трещины уже начали появляться на фоне энергетического и экономического кризиса.

Во вторник на внеочередном заседании Совета министров энергетики ЕС в Брюсселе состоится первое масштабное обсуждение сокращения потребления энергии на 15%. От этого, полагает издание, зависит единство Европы, однако страны, которые в наименьшей степени зависят от поставок из России, отказываются в равной степени участвовать в тех жертвах, на которые идут их партнёры, «подсевшие» на дешёвый российский газ.

Обсуждения, предшествующие заседанию во вторник, уже выявили глубокий раскол между 27 странами-членами относительно мер жёсткой экономии, которые Европейская комиссия считает необходимыми для борьбы с тем, что там называют энергетическим «шантажом» Кремля. Кто-то, в частности Испания и Португалия, считают, что 15% — слишком большое сокращение, а другие, такие как Венгрия и Польша, не согласны с тем, что оно должно навязываться из Брюсселя.

Однако противоречия последних недель выходят за рамки энергетического поля. Разногласия между севером и югом очевидны относительно мер фискальной и монетарной политики, которые необходимы в преддверии осени и зимы.

Кроме того, в Евросоюзе зреет раскол относительно необходимости седьмого пакета санкций против России — особенно сомневаются в его пользе для блока в Италии и Венгрии. Также некоторые члены ЕС обеспокоены резким увеличением финансирования поставок вооружения на Украину, которое возросло с €500 млн до €2,5 млрд и из символической статьи расходов превратилось в крупное бюджетное вливание, контроль за которым необходимо пересматривать.

По мнению El País, на фоне всех этих вызовов преимущество ЕС заключается в том, что блок подошёл к ним подготовленным, а недостаток — в том, что европейцы явно устали от целого ряда грандиозных неудач Брюсселя. В третий раз, чуть более чем за десять лет, ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплочённости партнёров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет.

Европа уже проиграла битву за общественное мнение за пределами своих границ. Так, ряд стран Африки, Азии и Латинской Америки согласились с аргументами Кремля о том, что спецоперация вызвана «расширением» и «угрозой» НАТО и что западные санкции против Москвы ведут к глобальному продовольственному кризису, игнорируя европейские аргументы о том, что Кремль ограничил экспорт удобрений и зерна задолго до введения войск на Украину. Сейчас риск заключается в том, что Запад проиграет эту битву и внутри, учитывая недовольство растущей инфляцией, энергетическими ограничениями и усталостью от конфликта, который длится уже пять месяцев.

По словам анонимного западного дипломата, работающего в России, Москва, стремясь «дестабилизировать блок, разжечь несогласие по любому потенциально дестабилизирующему вопросу и посеять сомнения в основах демократии», будет всё чаще использовать ещё одну переменную: кампании по дезинформации, дестабилизации и борьбе с инакомыслием.

В Брюсселе не сомневаются в том, что Кремль воспользуется любым признаком слабости или усталости для разжигания раскола, социального недовольства и соблазна отказаться от поддержки Украины. В связи с этим Европейская комиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен стремится к единству и организует антироссийские ограничительные меры по образцу модели, успешно опробованной и испытанной в рамках пандемии коронавируса.

Но именно сама председатель Еврокомиссии открыла «банку с червями» своим предложением о сокращении потребления газа на 15%, «воскресив худшие призраки» управления кризисом евро. Тогда Брюссель совершал одну ошибку за другой и Европа была окутана недоверием и обидами между наиболее пострадавшими от кризиса странами — Грецией, Испанией, Италией, Португалией и Ирландией — и их северными партнёрами.

Казалось, как пишет El País, раны, нанесённые этим кризисом, зажили, особенно после того, как в ответ на пандемию Германия и Франция продемонстрировали солидарность, разработав совместную кампанию по вакцинации и план восстановления, согласно которому в Италию будет направлено €190 млрд, а в Испанию — €140 млрд. Однако страх перед нормированием энергопотребления и экономическим и социальным кризисом, который оно может вызвать, мгновенно затмил эти усилия ЕС. Ощущение того, что за ошибки Германии в энергетической политике платить придётся всему блоку, способствует недовольству странами планом жёсткой экономии фон дер Ляйен.

До сих пор страны — члены ЕС оставались относительно едиными, за исключением некоторых разногласий по поводу объёма санкций против России. Но достичь консенсуса было относительно легко, когда наказание касалось в основном российской экономики. Однако теперь российская спецоперация и ответные меры Запада сказываются и на Европейском союзе, сотрясающемся от внутренней напряжённости, вызванной экономическим и энергетическим кризисом.

Издание полагает, что на первом этапе российской спецоперации на Украине европейские правительства сами были удивлены народным одобрением мер по поддержке Киева. Однако сейчас там всё чаще задаются вопросом, устоит ли эта солидарность на фоне роста цен на продукты, электричество и топливо.

В самом Брюсселе на заправках в июле цена за литр топлива в зависимости от его типа составила €2,2 и €2,4. «Это на 30 процентов больше», — сравнил цены с теми, которые были до спецоперации, источник издания в Еврокомиссии. А его коллега, который также пожелал остаться анонимным, предположил, что все имеющиеся в настоящий момент данные указывают на «масштабный макроэкономический кризис, к которому лучше подготовиться заблаговременно».

За основу своего предложения о сокращении потреблении газа в Еврокомиссии взяли «катастрофический сценарий» для Евросоюза, считая серьёзным просчётом предположения, что энергетический кризис ударит только по странам, зависящим от России.

Как пишет El País, любопытно, что именно Испания, к удивлению большинства членов Европейской комиссии, громче всех выступила против плана сокращения. На этот раз правительство премьер-министра Педро Санчеса, похоже, не видит опасности для внутреннего рынка. Брюссель попытался преодолеть возражения, включив в предложения пункт, который позволил бы Испании и Португалии сослаться на свою энергетическую изолированность и сократить потребление газа всего до 10%. Однако и это не устроило Мадрид, который посетовал, что сейчас «любой жест несогласия в Брюсселе интерпретируется как услуга Путину».