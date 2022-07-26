Der Spiegel: страх перед нехваткой газа и ростом инфляции — настроения немецкого бизнеса сильно ухудшились

По сравнению с предыдущим месяцем в июле индекс делового климата в Германии, который рассчитывает Институт экономических исследований в Мюнхене, упал на 3,6 пунктов, достигнув самого низкого с 2020 года уровня в 88,6, пишет Der Spiegel. Эксперты не ожидали такого резкого ухудшения. «Германия находится на грани рецессии, — прокомментировал происходящее президент института Клеменс Фуэста. — Высокие цены на энергию и угроза нехватки газа ухудшают конъюнктуру».
В июле настроения в немецком бизнесе существенно ухудшились, сообщает Der Spiegel. По сравнению с прошлым месяцем индекс делового климата в Германии, который рассчитывает Институт экономических исследований в Мюнхене, упал на 3,6 пункта до 88,6, при чём практически во всех экономических сферах. Это самый низкий показатель с 2020 года, отмечает немецкое издание. Эксперты, конечно, ожидали его понижения, но прогнозировали, что он не опустится ниже уровня в 90,1 пунктов.
«Германия находится на грани рецессии, — прокомментировал такой результат президент института Клеменс Фуэста. — Высокие цены на энергию и угроза нехватки газа ухудшают конъюнктуру». Его мнение разделяют и другие эксперты, например, главный экономист государственного банка развития KfW Фритци Кёлер-Гайб. Он винит в происходящем главным образом неопределённость по поводу возобновления в полном объёме газовых поставок из России. Полного их прекращения удалось избежать, но страхи по поводу энергообеспечения продолжают донимать «энергоёмкие области промышленности, а также потребительские сферы экономики».
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