Bloomberg: в Великобритании расходы домохозяйств на самое необходимое выросли на 20%

Жители Великобритании еле сводят концы с концами на фоне самого резкого скачка стоимости жизни за последние 13 лет, пишет Bloomberg. Учёные подсчитали, что расходы домохозяйств на предметы первой необходимости и электроэнергию увеличились на 20%. По данным издания, падение располагаемых доходов в течение следующих двух лет приведёт к тому, что ещё 3 млн человек окажутся за чертой бедности.

Великобритания переживает самый резкий скачок стоимости жизни за последние 13 лет. Расходы домохозяйств лишь на базовые блага увеличились на 20%, в то время как жители страны испытывают значительное снижение располагаемого дохода за последнее поколение. Это примерно в шесть раз превышает темпы среднегодового роста каждый предыдущий год с 2009 года, согласно исследованию, проведённому учёными из Университета Лафборо, пишет Bloomberg.

В ближайшем будущем ситуация только ухудшится: по оценкам Goldman Sachs, инфляция может превысить 20% в следующем году, если цены на природный газ не снизятся. По мнению учёных, поскольку рост цен опережает рост доходов населения, всё больше людей будут испытывать нехватку средств для оплаты самого необходимого, сообщает Bloomberg.

«Будет всё труднее и труднее оплачивать самое необходимое. Об уровне жизни, позволяющем полноценно участвовать в жизни общества, даже речи быть не может», — заявила Эбигейл Дэвис, один из авторов исследования.

Представители общественности и учёные подсчитали размер минимального бюджета, необходимого гражданам для обеспечения себя предметами первой необходимости и возможности значимого участия в жизни общества — от расходов на здравоохранение и до подарков на день рождения друзьям и членам семьи. Они пришли к выводу, что в апреле 2022 года человек трудоспособного возраста должен зарабатывать £25,5 тыс. в год (1,8 млн руб. — ИноТВ), чтобы оплачивать базовые блага приемлемого уровня жизни, сообщает Bloomberg.

Эта сумма на 37% выше прожиточного минимума. Скачок по сравнению с прошлым годом вдвое превышает официальный уровень инфляции — отчасти из-за смены приоритетов после пандемии, но также из-за стремительного роста стоимости электричества и продуктов питания. Падение реальных располагаемых доходов в течение следующих двух лет приведёт к тому, что еще 3 млн человек окажутся за чертой бедности, отмечает Bloomberg.

Полученные данные усиливают назревающее ощущение кризиса, который придётся решать следующему премьер-министру Великобритании. Имя нового руководителя страны будет объявлено на следующей неделе после ухода в отставку Бориса Джонсона. Предложения обоих претендентов на кресло премьера, Риши Сунак и Лиз Трасс, подверглись критике за их акцент на снижении налогов, а не на поддержке домохозяйств, которые еле сводят концы с концами, заключает Bloomberg.