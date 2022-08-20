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Iltalehti: санкции не останавливают поставки товаров из Финляндии в Россию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на жёсткие санкции, поставки товаров из Финляндии в Россию продолжаются. Как пишет Iltalehti, это происходит благодаря тому, что в санкционный список входят далеко не все товары и сырьё. К тому же, действующие ограничения всячески пытаются обойти, и разные товары могут ввозить в Россию обходными путями.
Iltalehti: санкции не останавливают поставки товаров из Финляндии в Россию
AP

Несмотря на жёсткие санкции, поставки из Финляндии в Россию продолжаются. Как пишет Iltalehti, в санкционный список входят далеко не все товары и сырьё. К тому же, действующие санкции всячески пытаются обойти, и разные товары могут ввозить в Россию обходными путями.

Лаура Соланко, старший советник Института переходных экономик Банка Финляндии говорит, что за соблюдением санкций на экспорт товаров трудно уследить.

«Даже если бы все страны мира участвовали в едином санкционном фронте, нашлись бы посредники, через которых товары можно было бы отправить в Россию», — говорит Соланко.
 
Соланко считает, что, с учетом полной картины, обход санкций вряд ли приведёт к серьезным последствиям: «Это случается, но масштабы совсем небольшие».
 
По словам Соланко, санкционные товары поступают в Россию в небольшом количестве. Однако некоторое количество фур может провезти в Россию потребительские товары, произведённые предприятиями, покинувшими Россию. В эту ситуацию тяжело вмешаться.
 
В любом случае, нужно постараться закрыть даже маленькие лазейки в санкционной системе, говорит Соланко. Например, иногда фуры с российскими контейнерами считают европейскими, если у них европейские тягачи. Так получается обойти запреты ЕС на движение грузовиков через границу.
 
«Тут точно есть, над чем поработать», — подытоживает Соланко.
 
Руководитель Конфедерации финской промышленности Петри Вуорио тоже считает, что санкции эффективны — и в странах Северной Европы их тщательно соблюдают. Он всё же отмечает, что Россия всячески хочет их обойти.
 
В мае в Россию вступил в силу закон о легализации параллельного импорта, благодаря чему в Россию можно ввозить санкционные товары через третьи страны — без получения разрешения от страны-производителя. Этот закон распространяется на сотню видов продукции.
 
«В этом списке числятся компоненты, запчасти и даже автомобили», — рассказывает Вуорио.
 
По словам Вуорио, Россия ищет обходные пути для поставки санкционных товаров. Пока что эти пути работают плохо, и Россия, к примеру, так и не получила технику, в которая она так нуждается.
 
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источник
Iltalehti Финляндия Европа
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