Iltalehti: санкции не останавливают поставки товаров из Финляндии в Россию

Несмотря на жёсткие санкции, поставки товаров из Финляндии в Россию продолжаются. Как пишет Iltalehti, это происходит благодаря тому, что в санкционный список входят далеко не все товары и сырьё. К тому же, действующие ограничения всячески пытаются обойти, и разные товары могут ввозить в Россию обходными путями.

Несмотря на жёсткие санкции, поставки из Финляндии в Россию продолжаются. Как пишет Iltalehti, в санкционный список входят далеко не все товары и сырьё. К тому же, действующие санкции всячески пытаются обойти, и разные товары могут ввозить в Россию обходными путями.

Лаура Соланко, старший советник Института переходных экономик Банка Финляндии говорит, что за соблюдением санкций на экспорт товаров трудно уследить.

«Даже если бы все страны мира участвовали в едином санкционном фронте, нашлись бы посредники, через которых товары можно было бы отправить в Россию», — говорит Соланко.

Соланко считает, что, с учетом полной картины, обход санкций вряд ли приведёт к серьезным последствиям: «Это случается, но масштабы совсем небольшие».

По словам Соланко, санкционные товары поступают в Россию в небольшом количестве. Однако некоторое количество фур может провезти в Россию потребительские товары, произведённые предприятиями, покинувшими Россию. В эту ситуацию тяжело вмешаться.

В любом случае, нужно постараться закрыть даже маленькие лазейки в санкционной системе, говорит Соланко. Например, иногда фуры с российскими контейнерами считают европейскими, если у них европейские тягачи. Так получается обойти запреты ЕС на движение грузовиков через границу.

«Тут точно есть, над чем поработать», — подытоживает Соланко.

Руководитель Конфедерации финской промышленности Петри Вуорио тоже считает, что санкции эффективны — и в странах Северной Европы их тщательно соблюдают. Он всё же отмечает, что Россия всячески хочет их обойти.

В мае в Россию вступил в силу закон о легализации параллельного импорта, благодаря чему в Россию можно ввозить санкционные товары через третьи страны — без получения разрешения от страны-производителя. Этот закон распространяется на сотню видов продукции.

«В этом списке числятся компоненты, запчасти и даже автомобили», — рассказывает Вуорио.

По словам Вуорио, Россия ищет обходные пути для поставки санкционных товаров. Пока что эти пути работают плохо, и Россия, к примеру, так и не получила технику, в которая она так нуждается.