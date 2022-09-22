Замглавы МИД Польши: мы прекратили выдавать туристические визы россиянам, а Финляндия почему-то нет

Несмотря на то что именно масштабы въезда в Финляндию из России и заставили ЕС принять строгие меры в отношении российских туристов, Финляндия по прежнему выдаёт им визы, заявил замглавы МИД Польши Пётр Вавжик. В беседе с TVP Info он отметил, что Польша ещё в феврале прекратила выдачу туристических виз россиянам, а сейчас она вместе с Прибалтикой подкрепила свою практику решением Брюсселя.
Заместитель министра иностранных дел Польши Пётр Вавжик в эфире TVP Info сообщил, что с февраля, то есть с начала российско-украинского конфликта, Варшава не выдаёт туристические визы гражданам России.
«На основании решения Европейского союза, принятого две недели назад, возможно приостанавливать выдачу туристических виз со стороны отдельных стран в отношении граждан Российской Федерации, и мы вместе с балтийскими странами воспользовались этим пунктом», — подчеркнул замглавы МИД Польши.
Одновременно он отметил, что туристические визы до сих пор выдаёт Финляндия, у которой длинная сухопутная граница с Россией. «Финляндия обладает давней традицией приёма у себя лиц, находящихся в поиске международной помощи, отсюда следует такой, а не другой подход. Однако я обращаю внимание на то, что именно масштабы въезда в Финляндию из России и дальнейшего передвижения российских граждан на юг Европы было первопричиной решения ЕС, о котором мы говорили», — резюмировал он.
Более 3 тыс. обращений о преступлениях против жителей Донбасса было направлено в Международный уголовный суд, однако никакой реакции не последовало, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, что женщины при частичной мобилизации могут замещать должности, например, медиков. При этом он назвал минимальной потребность в таких специалистах.
От призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий ОПК и граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья, а также ещё ряд категорий, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что около 10 тыс. россиян самостоятельно прибыли в военкоматы за сутки после объявления частичной мобилизации.
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что в рамках частичной мобилизации призывают стрелков, танкистов, артиллеристов, механиков-водителей. По его словам, одним из основных факторов является наличие боевого опыта.
Президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова задержали по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 5 млн рублей за обещание «помочь» с назначением нужного человека нотариусом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что все мировые лидеры, которые имеют контакт с президентом России Владимиром Путиным, должны поддерживать с ним диалог для урегулирования ситуации на Украине.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Минтруд России предлагает в 2023 году увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после возвращения из США намерен продолжать телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.