Замглавы МИД Польши: мы прекратили выдавать туристические визы россиянам, а Финляндия почему-то нет

Несмотря на то что именно масштабы въезда в Финляндию из России и заставили ЕС принять строгие меры в отношении российских туристов, Финляндия по прежнему выдаёт им визы, заявил замглавы МИД Польши Пётр Вавжик. В беседе с TVP Info он отметил, что Польша ещё в феврале прекратила выдачу туристических виз россиянам, а сейчас она вместе с Прибалтикой подкрепила свою практику решением Брюсселя.

Заместитель министра иностранных дел Польши Пётр Вавжик в эфире TVP Info сообщил, что с февраля, то есть с начала российско-украинского конфликта, Варшава не выдаёт туристические визы гражданам России.

«На основании решения Европейского союза, принятого две недели назад, возможно приостанавливать выдачу туристических виз со стороны отдельных стран в отношении граждан Российской Федерации, и мы вместе с балтийскими странами воспользовались этим пунктом», — подчеркнул замглавы МИД Польши.

Одновременно он отметил, что туристические визы до сих пор выдаёт Финляндия, у которой длинная сухопутная граница с Россией. «Финляндия обладает давней традицией приёма у себя лиц, находящихся в поиске международной помощи, отсюда следует такой, а не другой подход. Однако я обращаю внимание на то, что именно масштабы въезда в Финляндию из России и дальнейшего передвижения российских граждан на юг Европы было первопричиной решения ЕС, о котором мы говорили», — резюмировал он.