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Radio Maryja: визовый запрет для россиян стал яблоком раздора не только в Европе, но и внутри Польши

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В Польше критикуют Германию за недостаточность санкций в отношении России. Это касается и запрета на выдачу виз россиянам. Однако сейчас эта тема вызвала споры внутри самой Польши, где одни говорят, что нужно просто-напросто не впускать россиян, а другие убеждены, что только через туризм россияне смогут понять, что такое настоящая демократия, пишет Radio Maryja.
Radio Maryja: визовый запрет для россиян стал яблоком раздора не только в Европе, но и внутри Польши
AP

Дискуссия на европейской и польской политической сцене о приостановке выдачи россиянам виз, разрешающих въезд в ЕС, продолжается. Несмотря на то что некоторые страны уже предприняли первые шаги в этом направлении, с единодушием в ЕС по-прежнему сложно. Хотя Польша, Финляндия, Дания и Балтийские страны уже приостановили или ограничили выдачу россиянам туристических виз, они по-прежнему въезжают в страны ЕС без особых проблем, ведь некоторые члены ЕС до сих пор выдают им 90-дневные шенгенские визы, пишет Radio Maryja. «Запад в качестве туристического направления выбирает относительно небольшая и богатая группа россиян, связанных с местными олигархами или представляющая собой столичный класс», — разъяснил польский политолог Лукаш Стах.

Портал обращает внимание на то, что, чтобы визовое ограничение имело какой-либо смысл, оно должно соблюдаться во всём ЕС. «У нас есть так называемое соглашение об облегчении визового режима между Россией и ЕС, и суть состоит как раз в том, чтобы лишить россиян этих привилегий», — заявил замглавы МИД Польши Пётр Вавжик.
 
Против такого направления выступает Берлин. «Это такая очередная серия в политике Германии с начала агрессии России в отношении Украины. Эту политику можно свести к следующему: «Как можно окружить Россию санкциями, чтобы России не стало больно», — констатировал польский историк и политолог Гжегож Кухарчик.
 
Канцлер ФРГ Олаф Шольц защищает позицию Германии следующими словами: «Это не война российского народа  это война Путина». Radio Maryja объясняет, что немецкий лидер не хочет наказывать простых россиян, однако он не принимает во внимание то, что, согласно опросам общественного мнения, более 70% из них поддерживает спецоперацию на Украине. «Это не война Путина. Это война Российской Федерации при одобрении общества», — подчеркнул польский эксперт по безопасности Адам Крампиховски. 
 
Идея запрета на выдачу виз россиянам внесла раздор и на польскую политическую сцену. «Право и справедливость» и часть оппозиции поддерживают это предложение. «Мы как Польша должны быть свободны от этой пропаганды — мы не пускаем «русских». Всё просто», — сказал Ян Стшежек из партии «Соглашение». «Так не может быть, чтобы мы открывали двери туристам из России, потому что нам очень нравятся их деньги», — подчеркнул депутат левого толка Мацей Гдула. «Мы сейчас должны дуть на воду», — сказал Шимон Холовня, лидер партии «Польша-2050».
 
В свою очередь, польская партия «Конфедерация» утверждает, что запрет на выдачу виз станет инструментом пропаганды в руках Владимира Путина. «Смотрите! Эта Польша, этот Евросоюз, этот Запад — это на самом деле ваши враги, и мы должны с ними бороться», — говорит политик из партии Томаш Грабарчик. 
 
Партия «Гражданская платформа» также не хочет запрета на выдачу виз, свидетельством чему выступают слова в Twitter бывшего президента Варшавы Ханны Гронкевич-Вальц, связанной с партией Дональда Туска. «Я против запрета на выдачу виз россиянам, потому что они должны увидеть, что такое демократия. Они этого не узнают другим способом, кроме как из поездок на Запад», — объяснила политик.
 
В свою очередь, бывший глава МИД Польши евродепутат Радослав Сикорский утверждает, что коллективная ответственность неэтична и что российские оппозиционеры расценят это как отказ от них. Аналогичной позиции придерживается глава «Гражданской платформы» Дональд Туск. «Это призыв к польскому правительству начать делать очень чёткие визовые шаги, то есть не навредить тому, для кого такая виза может стать спасением», — заявил он. Замминистра иностранных дел Польши Пётр Вавжик уверен, что оппозиция, которая в настоящее время находится на территории Российской Федерации, состоит из очень небольших групп людей, поэтому в польском МИД уверены, что ничто не должно помешать выдавать визы конкретным лицам, даже когда ограничения вступят в силу.
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Radio Maryja Польша Европа
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