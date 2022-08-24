Radio Maryja: визовый запрет для россиян стал яблоком раздора не только в Европе, но и внутри Польши

Дискуссия на европейской и польской политической сцене о приостановке выдачи россиянам виз, разрешающих въезд в ЕС, продолжается. Несмотря на то что некоторые страны уже предприняли первые шаги в этом направлении, с единодушием в ЕС по-прежнему сложно. Хотя Польша, Финляндия, Дания и Балтийские страны уже приостановили или ограничили выдачу россиянам туристических виз, они по-прежнему въезжают в страны ЕС без особых проблем, ведь некоторые члены ЕС до сих пор выдают им 90-дневные шенгенские визы, пишет Radio Maryja. «Запад в качестве туристического направления выбирает относительно небольшая и богатая группа россиян, связанных с местными олигархами или представляющая собой столичный класс», — разъяснил польский политолог Лукаш Стах.

Портал обращает внимание на то, что, чтобы визовое ограничение имело какой-либо смысл, оно должно соблюдаться во всём ЕС. «У нас есть так называемое соглашение об облегчении визового режима между Россией и ЕС, и суть состоит как раз в том, чтобы лишить россиян этих привилегий», — заявил замглавы МИД Польши Пётр Вавжик.

Против такого направления выступает Берлин. «Это такая очередная серия в политике Германии с начала агрессии России в отношении Украины. Эту политику можно свести к следующему: «Как можно окружить Россию санкциями, чтобы России не стало больно», — констатировал польский историк и политолог Гжегож Кухарчик.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц защищает позицию Германии следующими словами: «Это не война российского народа — это война Путина». Radio Maryja объясняет, что немецкий лидер не хочет наказывать простых россиян, однако он не принимает во внимание то, что, согласно опросам общественного мнения, более 70% из них поддерживает спецоперацию на Украине. «Это не война Путина. Это война Российской Федерации при одобрении общества», — подчеркнул польский эксперт по безопасности Адам Крампиховски.

Идея запрета на выдачу виз россиянам внесла раздор и на польскую политическую сцену. «Право и справедливость» и часть оппозиции поддерживают это предложение. «Мы как Польша должны быть свободны от этой пропаганды — мы не пускаем «русских». Всё просто», — сказал Ян Стшежек из партии «Соглашение». «Так не может быть, чтобы мы открывали двери туристам из России, потому что нам очень нравятся их деньги», — подчеркнул депутат левого толка Мацей Гдула. «Мы сейчас должны дуть на воду», — сказал Шимон Холовня, лидер партии «Польша-2050».

В свою очередь, польская партия «Конфедерация» утверждает, что запрет на выдачу виз станет инструментом пропаганды в руках Владимира Путина. «Смотрите! Эта Польша, этот Евросоюз, этот Запад — это на самом деле ваши враги, и мы должны с ними бороться», — говорит политик из партии Томаш Грабарчик.

Партия «Гражданская платформа» также не хочет запрета на выдачу виз, свидетельством чему выступают слова в Twitter бывшего президента Варшавы Ханны Гронкевич-Вальц, связанной с партией Дональда Туска. «Я против запрета на выдачу виз россиянам, потому что они должны увидеть, что такое демократия. Они этого не узнают другим способом, кроме как из поездок на Запад», — объяснила политик.

В свою очередь, бывший глава МИД Польши евродепутат Радослав Сикорский утверждает, что коллективная ответственность неэтична и что российские оппозиционеры расценят это как отказ от них. Аналогичной позиции придерживается глава «Гражданской платформы» Дональд Туск. «Это призыв к польскому правительству начать делать очень чёткие визовые шаги, то есть не навредить тому, для кого такая виза может стать спасением», — заявил он. Замминистра иностранных дел Польши Пётр Вавжик уверен, что оппозиция, которая в настоящее время находится на территории Российской Федерации, состоит из очень небольших групп людей, поэтому в польском МИД уверены, что ничто не должно помешать выдавать визы конкретным лицам, даже когда ограничения вступят в силу.