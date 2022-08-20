Польский аналитик: для Москвы Крым — это красная линия, за которой уже только ядерное оружие
«Я думаю, что Украина не сможет вернуть Крым по нескольким причинам. Я считаю, что если россияне увидят, что они теряют Крым, то они скорее применят ядерное оружие, нежели дадут своё согласие на утрату Крыма», — считает аналитик издания «Новой военной техники» Ярослав Вольский.
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