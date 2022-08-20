Польский аналитик: для Москвы Крым — это красная линия, за которой уже только ядерное оружие

Россияне смогли бы смириться с потерей Донецка или Луганска, но никак не Крыма, ведь в чьих руках он находится, тот контролирует Чёрное море, уверен военный аналитик Ярослав Вольский. Эксперт оценивает, что украинцам никак не удастся вернуть Крым, ведь российская доктрина применения стратегических ядерных сил предполагает защиту полуострова, пишет Do Rzeczy.

«Я думаю, что Украина не сможет вернуть Крым по нескольким причинам. Я считаю, что если россияне увидят, что они теряют Крым, то они скорее применят ядерное оружие, нежели дадут своё согласие на утрату Крыма», — считает аналитик издания «Новой военной техники» Ярослав Вольский.

Эксперт полагает, что россияне скорее смирились бы с потерей Донецка или Луганска, но не Крыма, пишет польский портал Do Rzeczy . «Это будет та красная черта, за которой Россия уже решит применить ядерное оружие, однако это лишь моё мнение», — предупредил Вольский. Он обращает внимание на то, что тот контролирует Черное море, у кого в руках Крым.

«Может и не в плане товаров, потому что турок никто не обгонит в этом плане из-за их черноморских проливов. (...) Конечно, как показывает история, береговые сооружения можно уничтожить при помощи сильной группы авианосцев, но она скорее всего не появится на Чёрном море», — констатировал он.

В беседе он выразил уверенность в том, что Россия ни при каких обстоятельствах не сможет отказаться от Крыма. Он приводит в качестве доказательства российскую доктрину применения стратегических ядерных сил. «Более того, к сожалению, если хорошо вчитаться в доктрину, то теоретически попытку захвата Крыма можно было бы трактовать как нападение на объекты стратегического значения для безопасности Российской Федерации, что допускает применение ядерного оружия в российской доктрине», — резюмировал Вольский.