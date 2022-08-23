«Окончание войны безумно опасно»: экс-глава МИД Польши призвал не давать России передышки

С точки зрения Польши, призывать к завершению украинского конфликта безумно опасно, уверен экс-глава МИД страны Витольд Ващиковский. Для России это станет всего лишь передышкой, после которой у Москвы может появиться соблазн занять польские территории, заявил он в эфире Polskie Radio.

«От россиян ничего позитивного я не жду. Именно поэтому можно ожидать залпов в разных местах, ​​городах. Также можно ожидать наступления, политических решений об аннексии той или иной части Украины, но самый худший сценарий связан с АЭС в Запорожье, которая сейчас находится под российской оккупацией. Россияне смогут перенаправить поток электроэнергии в Крым или Россию», — заявил евродепутат от партии «Право и справедливость» Витольд Ващиковский.

В интервью Polskie Radio он рассказал, что уже несколько недель ведётся интенсивная работа над тем, чтобы украинские АЭС были включены в миротворческие миссии Международного агентства по атомной энергии. «Официально Россия соглашается, но она хочет, чтобы эти миссии агентства предоставили ей верховенство над ними», — объясняет Ващиковский.

Он также напомнил, что благодаря посредничеству Турции, а точнее президента Эрдогана, были запущены морские перевозки украинского зерна на Ближний Восток и в другие регионы. По его мнению, это единственный положительный момент за последнее время. «Однако следует помнить о том, что, даже если россияне сейчас на что-то соглашаются, их второстепенный план всегда предусматривает негативные решения», — добавляет Ващиковский. Он утверждает, что зерно, предназначенное на экспорт, разворовывается россиянами.

«Окончание войны сегодня означало бы легализацию аннексии украинских земель. Будет ли это означать прочный мир? Нет: россияне однозначно заявляют, что хотят уничтожить украинское государство, нацию и общество. Окончание войны на этом этапе было бы просто паузой, которая завершилась бы как раз тогда, когда россияне набрались бы новых сил для нанесения удара по Украине», — объясняет бывший министр.





«Если мы начнём переговоры на тему окончания войны тем или иным способом, это будет равнозначно тому, что мы признаем право России на нарушение международного права, что мы признаем право России нарушать Устав ООН, что мы признаем право России решать, кто имеет право жить и функционировать как нация, государство… Следовательно, с точки зрения Польши, это безумно опасно, потому что, если мы дадим своё согласие на то, чтобы Россия имела право сделать то же самое с Грузией и Белоруссией, то почему в будущем она не будет иметь права поддаться искушению занять польскую территорию. Это ужасная концепция», — резюмировал евродепутат.