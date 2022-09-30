NTD: Финляндия впервые за десятилетия закрыла главную автотрассу страны для учений авиации
Автомагистраль в центре Финляндии превратилась в импровизированную взлётно-посадочную полосу. Здесь проходят ежегодные учения «Баана-22».
По всей стране есть много подобных резервных ВПП, предназначенных для использования в военное время. Но шоссе в центре Финляндии не использовали для учений десятилетиями. Эта национальная дорога — основной маршрут из Хельсинки в Северную Финляндию и главное транспортное сообщение в стране.
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