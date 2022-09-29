Insider: США усилили слежку за Калининградом после «ядерных намёков» Путина

За последнюю неделю американский самолёт электронной разведки Boeing RC-135 уже трижды совершал облёт Калининградской области, сообщает Insider. По мнению издания, повышенный интерес к региону вызван растущим беспокойством Вашингтона, что Москва может использовать свой ядерный арсенал.

Судя по всему, вооружённые силы США решили усилить воздушное наблюдение за территорией России в Европе. Это сигнализирует о растущем опасении Вашингтона, что Москва «может разместить или даже применить ядерное оружие» на Украине, пишет Insider.

По данным сайта отслеживания полётов, накануне американский самолёт электронной разведки Boeing RC-135 покинул базу в Великобритании и совершил облёт Калининградской области. Это был как минимум третий подобный рейд за последнюю неделю, отмечает издание.

Согласно его характеристикам, RC-135V/W обеспечивает «возможности сбора, анализа и распространения разведывательной информации на месте в режиме реального времени». Экипаж самолёта, который может насчитывать до 30 человек, способен «обнаруживать, идентифицировать и геолоцировать сигналы во всём электромагнитном спектре».

Калининград, который иногда называют «непотопляемым авианосцем» России, находится между Польшей и Литвой. Фактически регион предоставляет Кремлю «передовую оперативную базу на территории НАТО», рассуждает Insider.

В 2018 году эксперт по ядерному оружию из Федерации американских учёных Ханс Кристенсен утверждал, что Россия провела «капитальное обновление» действующего хранилища ядерного оружия в Калининграде. По его словам, этот объект может функционировать «как место передового складирования» в случае кризиса.

В апреле Балтийский флот провёл в регионе «учения по нанесению ракетного удара». На этих манёврах использовались ракетные комплексы «Искандер», которые способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки, отмечает Insider.

Эксперт вашингтонского аналитического центра New Lines Institute Арам Шабанян заявил изданию, что полёты вокруг Калининграда несколько необычны, но не являются «сенсационными или тревожными сами по себе». Они говорят лишь о том, что «высокопоставленные лица, принимающие решения в Соединённых Штатах, проявляют повышенный интерес к передвижению российских войск».

«Всё это происходит в то время, когда мы, насколько я могу судить, находимся на самой близкой точке к ядерной войне с 1983 года», — добавил Шабанян, имея в виду инцидент, когда советская радиолокационная система предупреждения ложно сигнализировала о приближении американских ракет.

Между тем на этой неделе в СМИ появились сообщения, что текущая ситуация вызывает повышенное беспокойство у США и их союзников. Западные спецслужбы активно пытаются добыть какие-либо свидетельства того, что Владимир Путин «отдал приказ о применении ядерного оружия на Украине».

После начала спецоперации российский лидер неоднократно «намекал», что может применить ядерное оружие. «Это не блеф», — предупредил он во время недавнего объявления частичной мобилизации, напоминает издание.

Insider также обращает внимание, что в недавнем интервью бывший офицер ЦРУ Роберт Бэр предположил, что Путин «может поддаться искушению совершить то, что раньше казалось немыслимым». «Вероятность того, что он применит ядерное оружие — по крайней мере, тактическое ядерное оружие — растёт с каждым днём», — заявил Бэр.