ABC News: Пхеньян испытал две ракеты малой дальности перед прибытием Харрис в Южную Корею

Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Восточно-Китайского моря, сообщает ABC News. Это уже второй запуск баллистической ракеты с воскресенья. Более того, он был произведён всего за день до прибытия вице-президента США Камалы Харрис в Южную Корею. Сеул и Вашингтон назвали запуск ракет актом провокации и обещали увеличить силы сдерживания и изоляцию Пхеньяна на международной арене.

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Восточно-Китайского моря в среду, всего за день до прибытия вице-президента США Камалы Харрис в Южную Корею, сообщает ABC News. Это произошло на фоне предположений о том, что Северная Корея готовится провести седьмое испытание ядерного оружия уже в октябре.

Южнокорейские военные обнаружили две баллистические ракеты малой дальности, выпущенные из района Сунан в Пхеньяне после шести часов вечера по местному времени. Это второй запуск баллистической ракеты с воскресенья, когда Северная Корея произвела испытательный пуск одной баллистической ракеты малой дальности класса «поверхность — поверхность».

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи немедленно и решительно осудил запуск ракеты, назвав его «серьёзной провокацией», которая подрывает мир и безопасность на Корейском полуострове и в международном сообществе. В 2022 году Пхеньян запустил 18 баллистических и две крылатые ракеты, напоминает ABC News.

«Акт провокации со стороны Северной Кореи усилит мощности сдерживания и реагирования союзников Южной Кореи и США и усугубит изоляцию Северной Кореи от международного сообщества, — говорится в заявлении Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи. — Это явное нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, и мы призываем Северную Корею немедленно это прекратить».

Южнокорейские законодатели рассказали журналистам, что, по их мнению, Северная Корея подготовила подземный ядерный полигон и что южнокорейские чиновники считают, что их северный сосед проведёт седьмое ядерное испытание где-то между 16 октября и 7 ноября. Эти даты, однако, пока не подтверждены конкретными разведданными.

«Северная Корея должна уделить должное внимание своим союзникам — Китаю и России, — сказал ABC News бывший северокорейский аналитик NIS Квак Гиль-суп. — И тот факт, что она вбрасывает вопрос ядерной безопасности перед промежуточными выборами в США, может благоприятно сказаться на Китае и России, которые сейчас находятся в политическом конфликте с Вашингтоном».

Другой аналитик предположил, что хотя Северная Корея может быть полностью готова к проведению ядерного испытания, это не обязательно означает, что она сделает это в ближайшее время. «Если Северная Корея в этом месяце приняла новый закон, закрепляющий её ядерную доктрину, это было сделано для того, чтобы показать, что у них есть ядерное оружие. Северная Корея уже доказала свои возможности по успешному созданию водородной бомбы, которая может поместиться на боеголовке межконтинентальной баллистической ракеты, во время шестого ядерного испытания в сентябре 2017 года», — отметил в беседе с журналистами ABC News председатель Комитета по ядерной обороне Фонда Хансун Пак Хви Рак. «Если Северная Корея проведёт ещё одно ядерное испытание, это будет означать лишь то, что они усовершенствовали силы или разработали боеголовку меньшего размера, но я не понимаю, зачем им обнародовать информацию о стратегическом оружии», — добавил он.

Оба аналитика, однако, сошлись в том, что касается непредсказуемого характера Северной Кореи, подчёркивает ABC News. «Когда речь идёт о Северной Корее, часы анализа и спекуляций всегда наталкиваются на неожиданную угрозу», — пояснил Пак Хви Рак.