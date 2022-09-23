N-TV: послание Пхеньяну — американский авианосец в Южной Корее демонстрирует прочность союза с США

После того как Северная Корея приняла закон, позволяющий ей применять ядерное оружие в случае угрозы стране или её руководству, Сеул выразил желание проводить больше военных учений вместе с США. Теперь американский авианосец впервые за пять лет прибыл в Южную Корею, чтобы продемонстрировать прочность союза Вашингтона со страной и удержать Пхеньян от угроз ядерным оружием, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Американский авианосец впервые за последние пять лет прибыл в Южную Корею в преддверии совместных военных учений, сообщает немецкий телеканал N-TV. Прибытие атомного корабля ВМС США «Рональд Рейган» в портовый город Пусан демонстрирует «прочность союза между Южной Кореей и США», заявил представитель Vинистерства обороны в Сеуле.

Как отмечает немецкий телеканал, цель учений — послать сигнал силы находящейся в международной изоляции Северной Корее. Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, который был приведён к присяге в мае, хочет увеличить количество совместных учений с США в свете сохраняющейся напряжённости в отношениях с Пхеньяном. Планируемые сейчас учения призваны «удержать Северную Корею от угроз ядерным оружием и ракетами», заявило Министерство обороны Южной Кореи.

С начала года Пхеньян провёл больше испытаний систем вооружения, чем когда-либо прежде. 9 сентября парламент принял закон о ядерной политике. Среди прочего, этот закон предусматривает применение ядерного оружия не только в качестве средства сдерживания, но автоматически и в случае угрозы нападения на руководство страны.

Северная Корея в своей конституции уже называет себя ядерной державой, отмечает N-TV. В отношении государства действуют жёсткие международные санкции из-за его программы по созданию ядерного оружия. Пхеньян, в свою очередь, обвиняет США во враждебной политике.

Южная Корея и США опасаются, что Пхеньян может испытать ядерное оружие в ближайшем будущем впервые с 2017 года. Вашингтон — самый важный военный союзник Сеула. В Южной Корее размещаются около 28,5 тыс. американских военнослужащих, сообщает немецкий телеканал N-TV.