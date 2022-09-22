Newsweek: Северная Корея советует США попридержать язык и не сеять слухи насчёт России

Власти Северной Кореи решительно опровергли сообщения западных СМИ о том, что они якобы снабжают Россию оружием для проведения спецоперации на Украине, и посоветовали США «держать рот на замке» и не сеять ложные слухи. Вместе с тем Пхеньян подчеркнул, что каждое суверенное государство имеет полное право на собственное производство, экспорт и импорт военной техники и оружия, поэтому никто не может критиковать любой такой экспорт, сообщает Newsweek.

Северная Корея призвала США «держать рот на замке» и официально опровергла появившиеся в западных СМИ публикации о том, что она якобы экспортировала оружие в Россию, чтобы помочь ей в проведении спецопераци на территории Украины. В частности, в недавней статье американского издания The New York Times утверждалось, что из-за «трудностей с поставками оружия» Россия «была вынуждена закупить миллионы ракет и артиллерийских снарядов у Северной Кореи».



Подобные публикации со ссылкой на «рассекреченные данные американской разведки» были и в других СМИ, сообщает Newsweek. При этом Северная Корея «открыто встала на сторону России» и стала одной из немногих стран, наряду с Сирией и Россией, которые уже признали независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, отмечается в статье.



В то же время заместитель генерального директора Главного управления оборудования Министерства национальной обороны КНДР в среду выступил с официальным заявлением, в котором осудил любые высказывания о том, что в Россию якобы отправлялось северокорейское оружие, назвав это намеренной попыткой США «запятнать имидж» Пхеньяна на международной арене.



«Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать. Неизвестно, откуда взялись слухи, которые распространяют Соединённые Штаты, но они направлены на то, чтобы запятнать имидж КНДР», — заявил официальный представитель Корейской Народно-Демократической Республики.



«Мы осуждаем США за бездумное распространение направленных против КНДР слухов для достижения собственных базовых политических и военных целей. И мы предупреждаем США, чтобы они прекратили делать безрассудные замечания… и держали рот на замке», — также подчеркнул он.



Вместе с тем северокорейский чиновник заявил, что не только разработка, собственное производство и владение военной техникой, но также и её экспорт и импорт являются «законным правом, присущим суверенному государству». Поэтому никто не вправе критиковать и осуждать любой такой экспорт, заключил он.



Северная Корея ранее также осудила Совет Безопасности ООН и назвала «незаконными» принятые им резолюции, запрещающие ей импортировать или экспортировать оружие, напоминает Newsweek. Официальный представитель КНДР заявил, что эти санкции были «сфабрикованы США и их вассальными силами».