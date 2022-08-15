ABC Nyheter: Россия предложила Северной Корее наладить более тесные связи

11:27
Терри — Абрамовичу: ваше наследие будут помнить вечно
Бывший капитан «Челси» Джон Терри обратился к бывшему владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу.
11:22
Мишустин: количество лесных пожаров в России в 2022 году снизилось на 15%
В России количество лесных пожаров в 2022 году снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на совещании по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в Якутске.
11:17
Тарасова: на Западе стали понимать, что соревнования без россиян неинтересны и неполноценны
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова Ричарда Макларена.
11:10
Минобороны КНР: попытки взять Китай под контроль с помощью Тайваня обречены на провал
Официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что попытки США с помощью Тайваня взять Китай под контроль обречены на провал.
11:03
Глебов отреагировал на интерес со стороны «Спартака» и «Динамо»
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на информацию об интересе со стороны «Спартака» и «Динамо».
11:01
В России за сутки выявили 25 273 случая коронавируса
В России за 24 часа выявлено 25 273 случая заболевания коронавирусом, днём ранее зафиксировали 28 982 пациента с COVID-19.
11:00
В России за сутки госпитализировали 1581 человека с коронавирусом
За сутки в России госпитализировали 1581 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 1790 пациентов с COVID-19.
10:59
Мэр Киева Кличко рассказал об угрозах лишения гражданства Украины
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию «Бабель» рассказал об угрозах лишения гражданства Украины.
10:50
Зиньковский рассказал о своём отношении к малому игровому времени в «Спартаке»
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своём отношении к тому, что он получает мало игрового времени в команде красно-белых.
10:47
Политолог Бальбек назвал угрозы в адрес Крымского моста посягательством на нацбезопасность
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что украинская сторона провела переговоры с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне.
10:42
МО Китая: военные учения вокруг Тайваня проводятся в ответ на «сговор» Тайбэя и Вашингтона
Китай проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на «сговор» Тайбэя и Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
10:39
Уткин: впечатляет игра, которую Абаскалю удалось поставить в «Спартаке»
Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об игре «Спартака» под руководством 33-летнего Гильермо Абаскаля.
10:37
РКК «Энергия» на форуме «Армия-2022» представила макет орбитальной станции
Российская Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос», на форуме «Армия-2022» представила макет российской орбитальной станции.
10:30
Bloomberg: вероятность наступления рецессии в еврозоне выросла до 60%
Экономический спад в еврозоне в следующие 12 месяцев наступит с вероятностью 60%. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
10:26
Metaratings: Ротенберг заблокировал переход Нобоа из «Сочи» в «Зенит»
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа мог стать игроком «Зенита» в летнее трансферное окно.
10:23
АвтоВАЗ: все сотрудники автосборочного комплекса вернулись к полному режиму работы
Сотрудники автосборочного производства АвтоВАЗа в Тольятти вернулись к пятидневной рабочей неделе.
10:16
Автоэксперт оценил предложение ограничить скорость электросамокатов перед переходами
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева ограничить до 5 км/ч скорость электросамокатов перед нерегулируемым переходом.
10:16
Миранчук вошел в тройку лучших игроков матча «Торино» с «Монцей»
«Торино» в гостях переиграл «Монцу» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
10:06
Рианчо: у «Спартака» многообещающее начало сезона
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу «Спартака» в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
10:04
В Москве умер бард Валерий Мищук
В воскресенье, 14 августа, в Москве после борьбы с онкологическим заболеванием умер бард Валерий Мищук.
10:01
ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз
Вооружённые силы Украины за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 65 раз, выпустив 365 боеприпасов.
09:51
Александр Емельяненко считает, что его участие в Eagle FC будет плюсом для Хабиба
Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что заинтересован в проведении поединка в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.
09:49
Следователи возбудили дело по факту гибели пяти человек в результате ДТП в Нижнем Тагиле
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле, в результате которого погибли пять человек.
09:38
Гаранин назвал поражение «Сочи» от «Спартака» страшным для всей команды
Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал поражение в матче пятого тура Российской премьер-лиги от «Спартака».
09:35
Путин поздравил власти Индии с 75-летием независимости республики
Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди с 75-летием провозглашения независимости республики.
09:26
Посол России: США не могут стереть свою вину за беды в Афганистане
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что несмотря на то, что США «унесли ноги» из страны, они не могут стереть свою вину за её беды.
09:24
«Реал» не проигрывает в стартовых матчах Примеры с 2008 года
Мадридский «Реал» в гостях переиграл «Альмерию» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
09:13
Захарова: власти США не должны вмешиваться ни в одно расследование суверенных государств
Белый дом и Госдеп не должны вмешиваться ни в одно расследование суверенных государств. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
09:10
Спиридонов: «Спартаку» нужно делать задел, чтобы «Зенит» не догнал
Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов прокомментировал победу «Спартака» в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
09:03
В Афганистане заявили, что Кабул планирует закупить у Москвы около 1 млн баррелей нефти
Афганистан планирует закупить у России около 1 млн баррелей нефти, заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.
08:56
Власти Москвы заявили, что спад столичной экономики в 2022 году составит 3—4%
Спад экономики Москвы в 2022 году составит 3—4% и затронет сферу автомобилестроения и металлургии, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
08:51
В МЧС Армении сообщили о локализации пожара на рынке в Ереване
Пожарным удалось локализовать огонь на рынке в Ереване, спасательные работы продолжаются. Об этом сообщил пресс-сeкретарь МЧС республики Айк Костанян.
08:50
Мостовой: «Зенит» выглядит однозначным фаворитом РПЛ, ЦСКА может побороться за медали
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге.
08:40
В ДНР заявили о гибели четырёх человек в результате обстрелов ВСУ за сутки
В результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека, ещё 14 получили ранения.
08:36
Кухарчук опроверг вероятность участия Юрана в организации договорного матча
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал информацию о том, что бывший наставник подмосковной команды Сергей Юран пытался организовать договорной матч.
08:27
Спикер Госдумы Володин заявил, что Украина потеряла финансовую самостоятельность
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла финансовую самостоятельность и не может выполнять обязательства перед гражданами без помощи США и ЕС.
08:25
Конте — Тухелю: было бы справедливо заставить тебя споткнуться
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте обратился к наставнику «Челси» Томасу Тухелю после матча второго тура Английской премьер-лиги.
08:21
Посол России Жирнов заявил о необходимости сотрудничества с талибами
Необходимо сотрудничать с талибами* по вопросам, отвечающим национальным интересам России. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
08:16
Гендиректор «Сочи» смехом отреагировал на возможный интерес команды к Дзюбе
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал интерес команды к нападающему Артёме Дзюбе.
08:15
Посол России: проблему терроризма в Афганистане не решить ликвидацией лидера «Аль-Каиды»
Вопрос терроризма в Афганистане не удастся решить путём ликвидации лидера «Аль-Каиды»*, о которой заявили США, считает посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
08:10
Захарова сообщила о готовности России к действиям по обмену заключёнными с участием Грайнер
Представитель российского МИД Мария Захарова высказалась по поводу возможного обмена заключёнными с США.
08:04
Британский парламентарий Брайант заявил, что Лавров «переигрывал» премьера страны Джонсона
Глава МИД России Сергей Лавров «переигрывал» уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Такое мнение выразил член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант.
08:00
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване возросло до шести
Число погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» в столице Армении возросло до шести человек, заявил пресс-секретарь МЧС страны Айк Костянян.
07:51
В Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг ЗАЭС
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил объявить вокруг постоянно обстреливаемой со стороны ВСУ Запорожской АЭС режим тишины.
07:51
Источник: Мбаппе просит руководство ПСЖ продать Неймара
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обратился к руководству клуба с просьбой продать форварда Неймара.
07:40
СК России возобновил расследование против причастных к похищению лётчика Ярошенко лиц
Следственный комитет России возобновил уголовное дело против 22 лиц из США и Либерии и ряда компаний, причастных к похищению российского лётчика Константина Ярошенко.
07:36
Карпин жёстко раскритиковал Fan ID
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказал своё мнение о введении Fan ID.
07:25
МГУ занял первое место среди вузов России в рейтинге ARWU
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) занял лидирующую позицию среди десяти российских вузов в Академическом рейтинге университетов мира (ARWU).
07:24
Источник: МЮ предлагал Роналду «Интеру» и «Милану», но клубы отказались от игрока
«Манчестер Юнайтед» предлагал итальянским «Интеру» и «Милану» приобрести нападающего Криштиану Роналду.
07:11
Гинцбург заявил об эффективности назальной вакцины от всех штаммов COVID-19
Разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назальная вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса, заявил директор центра Александр Гинцбург.