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ABC Nyheter: Россия предложила Северной Корее наладить более тесные связи

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Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами. Глава Кремля предложил развивать более тесное сотрудничество между странами, пишет ABC Nyheter.
ABC Nyheter: Россия предложила Северной Корее наладить более тесные связи
AP

Президент России Владимир Путин обменялся письмами с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. В своём письме Владимимр Путин предложил, среди прочего, двум странам работать над «расширением всесторонних и конструктивных двусторонних отношений совместными усилиями», сообщает Sky News со ссылкой на официальное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК, пишет ABC Nyheter.

В письме также говорится, что сотрудничество между Северной Кореей и Россией будет способствовать «укреплению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии». Среди прочего, оно должно помочь отразить угрозы и провокации со стороны так называемых «враждебных вооруженных сил». Этот термин часто используется северокорейскими СМИ для обозначения Соединенных Штатов и их союзников, сообщает ABC Nyheter.

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источник
ABC Nyheter Норвегия Европа
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