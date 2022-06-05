CNN: «беспрецедентный по масштабам пуск» — Северная Корея за сорок минут испытала до восьми ракет

Пхеньян в воскресенье провёл масштабные ракетные испытания, запустив в течение почти сорока минут до восьми балистических ракет малой дальности, передаёт CNN. Как подчёркивает корреспондент канала, министр обороны Японии назвал этот пуск «беспрецедентным по масштабам». При этом речь идёт уже о 17-х с начала года ракетных испытаниях со стороны КНДР — а это говорит о том, что руководство страны всерьёз намерено подтолкнуть развитие своих ракетных технологий, констатирует журналист.

А начнём мы наш сегодняшний выпуск с того, что Южная Корея называет целым «шквалом» ракет со стороны её северного соседа: Пхеньян в течение менее сорока минут запустил восемь баллистических ракет малой дальности.

Как сообщают в южнокорейском Объединённом комитете начальников штабов, пуски были произведены около четырёх часов назад. Ракеты были запущены вскоре после того, как США и Южная Корея завершили в субботу совместные учения военно-морских сил. В манёврах, продолжавшихся три дня, принимал в том числе участие американский авианосец USS Ronald Reagan.

А со мной на связь из Сеула выходит Пола Хэнкокc, с которой мы и обсудим эти вести. Это уже 17-й в этом году ракетный пуск со стороны Северной Кореи — если подсчитать, выходит, что в первые месяцы нынешнего года такие пуски страна производила в среднем раз менее чем в десять дней. Но какое значение имеют эти пуски?

ПОЛА ХЭНКОКС, корреспондент CNN: Да, Майкл — Северная Корея, которая вознамерилась подтолкнуть развитие своих ракетных технологий, в этом году времени уж точно зря не теряет.





Между тем мы заметили один интересный момент. Как уже говорилось, согласно доступной на данный момент информации, в Южной Корее полагают, что запущено было восемь баллистических ракет малой дальности, тогда как Япония заявляет, что их было по меньшей мере шесть, не исключая пока, что реальное число может оказаться выше. Но интереснее то, что мы сегодня утром услышали от японского министра обороны: он заявил, что это был беспрецедентный по масштабам пуск — что для такого небольшого срока ракет было запущено очень много. Мы также услышали крайне резкие слова осуждения от аппарата премьер-министра Японии: там заявили, что выражают по поводу случившегося решительный протест.





Что же касается Южной Кореи — там состоится заседание Совета национальной безопасности, которое созовёт президентский советник по соответствующим вопросам. Страна сейчас приведена в высочайший уровень готовности, что бывает всегда после таких пусков. Однако уже само число запущенных ракет — то обстоятельство, что Пхеньян только с начала нынешнего года уже 17-й раз запускает ракеты, — имеет большое значение. Мы уже весьма чётко увидели, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на этом этапе, по всей видимости, не имеет почти или вообще никакого желания вести переговоры, как-то общаться, да и вообще контактировать и с Южной Кореей, и с США: кажется, что он и в самом деле полностью сосредоточился на работе над своими оружейными средствами. Об этом он заявил ещё в январе 2021 года — тогда он представил публике свой «список пожеланий», открыто и откровенно перечислив, какие конкретно модели ракет и ракетные технологии он хочет усовершенствовать. Это мы сейчас и наблюдаем: он просто идёт по этому списку и ставит галочки напротив тех или иных технологий.





Что интересно, Майкл, некоторые из этих пусков завершились, по некоторым данным, неудачно — речь о тех из них, которые Северная Корея в целом старается не афишировать и не признавать, но о которых тем не менее знают власти и здесь, и Вашингтоне. А это показывает, что Ким, возможно, испытывает новые технологии — и, разумеется, на каждом неудачном пуске можно научиться чему-то новому. Майкл?

Да, именно так.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 июня 2021 года.