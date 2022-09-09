Spiegel: Северная Корея «бесповоротно» закрепила за собой статус ядерной державы

Руководство КНДР приняло закон, который официально закрепит за страной статус ядерной державы, сообщает Der Spiegel. По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, этот шаг сделает невозможными переговоры с Западом по денуклеаризации. Кроме того, новое законодательство предусматривает возможность «автоматического» нанесения ядерных ударов по враждебным силам в случае угрозы нападения на руководство страны.

Спор вокруг северокорейской ядерной программы обостряется. В пятницу руководство КНДР приняло закон, который «бесповоротно» закрепит за страной статус ядерной державы. Как заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, новый закон сделает невозможными переговоры с Западом по денуклеаризации, пишет Der Spiegel.

По мнению экспертов, столь резкие заявления, возможно, представляют собой подготовку к новым испытаниям ядерного оружия. Последний раз Северная Корея проводила подобные испытания в 2017 году. Этот шаг, вероятно, значительно усилит напряжённость в отношениях КНДР с Западом.

«Первостепенное значение нового законодательства заключается в том, чтобы провести незыблемую черту так, чтобы наше ядерное оружие перестало являться предметом переговоров», — цитирует северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК речь Ким Чен Ына для седьмой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва.

По информации ЦТАК, новое законодательство также предусматривает возможность «автоматического» нанесения ядерных ударов для уничтожения враждебных сил в случае угрозы нападения на руководство страны.

В своём выступлении Ким Чен Ын обвинил США в стремлении ослабить страну и свергнуть её руководство. Как отмечает издание, основным условием для возможных переговоров и экономической помощи Запада является полная ликвидация ядерного арсенала страны.

В среду Верховное народное собрание КНДР в «красочных выражениях» объявило о планах на будущее страны. Трудовая партия Кореи (ТПК) надеется превратить КНДР в «красивую и цивилизованную социалистическую сказку». «Два новых закона позволят партии форсировать усилия по радикальным преобразованиям на селе, будут способствовать обустройству сельской местности, быстрому развитию социалистического сельского населения... и позволят превратить страну в красивую и цивилизованную социалистическую сказку», — цитирует ЦТАК выдержку из выступления одного из депутатов Верховного народного собрания КНДР, передаёт Der Spiegel.