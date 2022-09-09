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Spiegel: Северная Корея «бесповоротно» закрепила за собой статус ядерной державы

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Руководство КНДР приняло закон, который официально закрепит за страной статус ядерной державы, сообщает Der Spiegel. По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, этот шаг сделает невозможными переговоры с Западом по денуклеаризации. Кроме того, новое законодательство предусматривает возможность «автоматического» нанесения ядерных ударов по враждебным силам в случае угрозы нападения на руководство страны.
Spiegel: Северная Корея «бесповоротно» закрепила за собой статус ядерной державы
AP

Спор вокруг северокорейской ядерной программы обостряется. В пятницу руководство КНДР приняло закон, который «бесповоротно» закрепит за страной статус ядерной державы. Как заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, новый закон сделает невозможными переговоры с Западом по денуклеаризации, пишет Der Spiegel.

По мнению экспертов, столь резкие заявления, возможно, представляют собой подготовку к новым испытаниям ядерного оружия. Последний раз Северная Корея проводила подобные испытания в 2017 году. Этот шаг, вероятно, значительно усилит напряжённость в отношениях КНДР с Западом.
 
«Первостепенное значение нового законодательства заключается в том, чтобы провести незыблемую черту так, чтобы наше ядерное оружие перестало являться предметом переговоров», — цитирует северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК речь Ким Чен Ына для седьмой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва.
 
По информации ЦТАК, новое законодательство также предусматривает возможность «автоматического» нанесения ядерных ударов для уничтожения враждебных сил в случае угрозы нападения на руководство страны.
 
В своём выступлении Ким Чен Ын обвинил США в стремлении ослабить страну и свергнуть её руководство. Как отмечает издание, основным условием для возможных переговоров и экономической помощи Запада является полная ликвидация ядерного арсенала страны.
 
В среду Верховное народное собрание КНДР в «красочных выражениях» объявило о планах на будущее страны. Трудовая партия Кореи (ТПК) надеется превратить КНДР в «красивую и цивилизованную социалистическую сказку». «Два новых закона позволят партии форсировать усилия по радикальным преобразованиям на селе, будут способствовать обустройству сельской местности, быстрому развитию социалистического сельского населения... и позволят превратить страну в красивую и цивилизованную социалистическую сказку», — цитирует ЦТАК выдержку из выступления одного из депутатов Верховного народного собрания КНДР, передаёт Der Spiegel.  
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